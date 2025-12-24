Cleveland Cavaliers başantrenörü Kenny Atkinson, takımın sezona yavaş başlamasına rağmen koltuğu tehlikede olan isimler arasında yer almıyor.Takım yönetiminin Atkinson konusunda sabırlı davrandığı, önceliği sağlık durumu ve kadro sürekliliğine verdiği ifade edilirken, tecrübeli koçun kadroyu dengeleyerek Cavaliers'ı yeniden rayına oturtmasının beklendiği belirtildi.The Athletic'e konuşan birden fazla lig kaynağı, Cavaliers'ın geçen sezonki yüksek performans seviyesinin gerisinde kalmasına rağmen Atkinson'ın görev güvenliğinin sorgulanmadığını aktardı.Bu güven, Cleveland'ın pazartesi gecesi Charlotte Hornets'ı 139-132 mağlup ederek üç maçlık mağlubiyet serisini ve iç sahadaki dört maçlık kayıp sürecini sona erdirmesinden önce de net şekilde hissediliyordu.Her ne kadar alınan galibiyet kötü gidişi durdurmuş olsa da, takımın istikrarsız performansına dair endişelerin tamamen ortadan kalkmadığı vurgulandı.Cavaliers cephesinde, geçtiğimiz sezon 64 galibiyet elde eden kadronun bu sezon ortaya koyduğu oyun nedeniyle ciddi bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Koçlar, oyuncular ve yönetim kadrosu bu durumdan memnun değil; ancak lig kaynakları, bu rahatsızlığın Atkinson'ın iş güvenliğiyle ilgili bir şüpheye dönüşmediğini belirtiyor.Yönetim, tüm planlanan ilk beş oyuncularının aynı anda sahada olduğu bir dönemi görmeden radikal kararlar almak istemiyor.Geçen sezon NBA Yılın Koçu seçilen Atkinson, J.B. Bickerstaff'ın yerine göreve gelmesinin ardından ikinci sezonunu geçiriyor. Sezon başındaki sıkıntılara rağmen Cleveland cephesi, bir teknik direktör değişikliğini gündemine almış değil.Organizasyon, Atkinson'a zaman tanımayı tercih ederken, takımın yeniden doğru yola girmesi için sağlık ve devamlılık odaklı bir yaklaşım benimsiyor.