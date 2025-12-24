24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
1-1DA
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
15:30
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Cavs'deki kötü başlangıca rağmen, Atkinson'ın koltuğu sallantıda değil

Cleveland Cavaliers başantrenörü Kenny Atkinson, takımın sezona yavaş başlamasına rağmen koltuğu tehlikede olan isimler arasında yer almıyor.

Takım yönetiminin Atkinson konusunda sabırlı davrandığı, önceliği sağlık durumu ve kadro sürekliliğine verdiği ifade edilirken, tecrübeli koçun kadroyu dengeleyerek Cavaliers'ı yeniden rayına oturtmasının beklendiği belirtildi.

The Athletic'e konuşan birden fazla lig kaynağı, Cavaliers'ın geçen sezonki yüksek performans seviyesinin gerisinde kalmasına rağmen Atkinson'ın görev güvenliğinin sorgulanmadığını aktardı.


Bu güven, Cleveland'ın pazartesi gecesi Charlotte Hornets'ı 139-132 mağlup ederek üç maçlık mağlubiyet serisini ve iç sahadaki dört maçlık kayıp sürecini sona erdirmesinden önce de net şekilde hissediliyordu.

Her ne kadar alınan galibiyet kötü gidişi durdurmuş olsa da, takımın istikrarsız performansına dair endişelerin tamamen ortadan kalkmadığı vurgulandı.

Cavaliers cephesinde, geçtiğimiz sezon 64 galibiyet elde eden kadronun bu sezon ortaya koyduğu oyun nedeniyle ciddi bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Koçlar, oyuncular ve yönetim kadrosu bu durumdan memnun değil; ancak lig kaynakları, bu rahatsızlığın Atkinson'ın iş güvenliğiyle ilgili bir şüpheye dönüşmediğini belirtiyor.

Yönetim, tüm planlanan ilk beş oyuncularının aynı anda sahada olduğu bir dönemi görmeden radikal kararlar almak istemiyor.

Geçen sezon NBA Yılın Koçu seçilen Atkinson, J.B. Bickerstaff'ın yerine göreve gelmesinin ardından ikinci sezonunu geçiriyor. Sezon başındaki sıkıntılara rağmen Cleveland cephesi, bir teknik direktör değişikliğini gündemine almış değil.

Organizasyon, Atkinson'a zaman tanımayı tercih ederken, takımın yeniden doğru yola girmesi için sağlık ve devamlılık odaklı bir yaklaşım benimsiyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
