24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
1-1DA
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
15:30
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Bodrum FK'yı üzen seri

1'inci Lig'de 32 puanla 4'üncü sırada yer alan Bodrum FK, son 3 maçını kazanamayarak sezonun ilk kötü serisini yaşadı.

Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK'yı üzen seri
1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren, 32 puan ve averajla 4'üncü sırada yer alan Bodrum Futbol Kulübü, son 3 maçını kazanamayıp bu sezon ilk kez kötü bir seri yakaladı.

Sezonun ilk 2 haftasını berabere tamamladıktan sonra çıkışa geçen yeşil-beyazlılar, son haftalarda ise düşüş yaşadı. Özellikle deplasmanlarda istediği sonuçları alamayan Bodrum FK, son 3 maçında Bandırmaspor'a (D) 2-0 yenilip, Erzurumspor'la (D) 2-2, Amed Sportif'le de golsüz berabere kaldı.

Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanamayan Bodrum FK, gurbette ise son 5 karşılaşmasından galibiyet çıkaramadı. Son olarak Manisa FK'yı dış sahada 4-0 yenen Ege temsilcisi, Esenler Erokspor ve Erzurumspor'la berabere kalıp, Boluspor, Ümraniyespor ve Bandırmaspor maçlarını kaybetti. Lider Pendikspor ve 2'nci Amed Sportif'in 4 puan gerisinde yer alan Bodrum FK bu hafta Sarıyer deplasmanına çıkarak devreyi noktalayacak. Teknik direktör Burhan Eşer, İstanbul'da mutlak galibiyet hedeflediklerini dile getirdi.


