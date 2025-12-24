24 Aralık
Göztepe'ye Alman golcü: Naderi

Göztepe'nin transfer kurmayları, Hansa Rostock forması giyen Çek asıllı Alman golcü Naderi'yi beğendi, son kararı Stoilov'a bıraktı.

calendar 24 Aralık 2025 12:04
Haber: DHA, Fotoğraf: Imago
Göztepe'ye Alman golcü: Naderi
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısını 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi.

İlk olarak İsviçre'nin Servette takımında forma giyen 25 yaşındaki ofansif orta saha Alexis Antunes ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar forvet hattı için de girişimlere başladı.

Daha önce Perulu Victor Guzman, Brezilyalı forvetler Ricardo Mathias ile Andre Henrique ile temasa geçen kurmayların, Alman golcü Ryan Don Naderi'yi de listeye eklediği ifade edildi.


SON KARAR STOILOV'UN

Almanya 3'üncü Lig ekibi Hansa Rostock takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyu yakından takip eden scout ekibinin olumlu rapor sunduğu son kararı ise teknik direktör Stanimir Stoilov'un vereceği kaydedildi.

15 MAÇTA 7 GOL ATTI

Kariyerine Dynamo Dresden'den de başlayan Alman golcü, Borussia Mönchengladbach U19 Takımı'nda oynadıktan sonra Hansa Rostock'a transfer oldu. Bu sezon Hansa Rostock'ta 15 müsabakaya çıkan Naderi 3'üncü Lig'de 7 kez fileleri sarstı.

