24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
13:00
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
15:30
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Rıdvan Dilmen'den flaş Musaba yorumu!

Rıdvan Dilmen, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a evinde kaybeden Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulundu.

calendar 24 Aralık 2025 09:50 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 11:24
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Mücadeleyi Sports Digitale ekranlarında Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

"MUSABA YERİNE SANTRFOR ALIRIM"

Fenerbahçe'nin transfer gündemi hakkında konuşan Dilmen, "Neden alacak anlamadım. Kerem, Asensio, Nene var. Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı santrfora ihtiyacı var. Acil Veerman'a ihtiyacı var. Musaba ile uğraşacağıma çok iyi bir santfor alırım, orta saha alırım, stoper alırım. Fenerbahçe'nin dört oyuncuya ihtiyacı var, ihtiyaç olarak ilk 4'e girmez sol ön oyuncu. Musaba'yla uğraşacağıma önce ihtiyaçlarımı karşılarım. Sol bek, sol stoper, forvet ve orta saha." ifadelerini kullandı. 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
