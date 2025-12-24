24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-04'
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
0-02'
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Sadettin Saran'dan yeni test için başvuru

DHA'nın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, özel bir kuruluşa test vermek için gitti.

calendar 24 Aralık 2025 14:07 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 14:15
Haber: DHA
Sadettin Saran'dan yeni test için başvuru
Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, Adli Tıp Kurumu'nda pozitif çıkan testinin ardından bağımsız bir kuruluşa başvurdu.

DHA'nın haberine göre, test sonucundan yanlışlık olduğunu açıklayan Sadettin Saran, özel bir kuruluşa giderek yeniden örnek verdi.

Ayrıca DHA, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın öğle saatlerinde özel bir laboratuvardan çıkarken çekilen görüntüsünü paylaştı.

Resmi makamlardan da bir kez daha test yapılmasını isteyen Saran, "Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.



SADETTİN SARAN'IN AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYIN!



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
