Sadettin Saran'dan yeni test için başvuru

Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, Adli Tıp Kurumu'nda pozitif çıkan testinin ardından bağımsız bir kuruluşa başvurdu.
DHA'nın haberine göre, test sonucundan yanlışlık olduğunu açıklayan Sadettin Saran, özel bir kuruluşa giderek yeniden örnek verdi.
Ayrıca DHA, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın öğle saatlerinde özel bir laboratuvardan çıkarken çekilen görüntüsünü paylaştı.
Resmi makamlardan da bir kez daha test yapılmasını isteyen Saran, "Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.
SADETTİN SARAN'IN AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYIN!
