Galatasaray zorlu periyotta yıkılmadı

Galatasaray, 2025'i Kasımpaşa galibiyetiyle noktalarken çok zorlu bir süreci geride bıraktı.
SALLANDI AMA YIKILMADI
Sarı-kırmızıların kasım ayı başından itibaren girdiği zorlu maç takvimini nasıl sonlandıracağı merak konusuydu. Galatasaray, 50 günde üç kulvarda 11 maça çıktığı bu süreçte deyim yerindeyse sallandı ama yıkılmadı.
Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk yenilgilerini bu süreçte yaşasa da sezon başlangıcında elde ettiği sonuçları avantaja çevirdi.
LİGDE KOCAELİSPOR ŞOKU
1 Kasım'daki Trabzonspor maçıyla başlayıp 21 Aralık'taki Kasımpaşa sınavıyla sona eren takvimde Galatasaray'ın Süper Lig'de 7 kez sahadaydı.
Trabzonspor ve Fenerbahçe derbileri beraberlikle noktalandı. Gençlerbirliği, Samsunspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa engelleri kayıpsız geçildi. Sezonun ilk ve tek mağlubiyeti Kocaeli deplasmanında alındı.
BAZI MAÇLARDA YEDEKSİZ
Aslan bu süreçte oynadığı üç Şampiyonlar Ligi maçının birini kazanıp ikisini kaybedince ilk 8'den uzaklaştı ama son iki maç öncesi 18. sırada yer alıp ilk 24 iddiasını sürdürdü.
