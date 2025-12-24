24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
13:00
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
15:30
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Galatasaray zorlu periyotta yıkılmadı

Yılın son iki ayında oldukça zorlu bir takvimden geçen Galatasaray, bu fikstürden eksiklerine rağmen yıkılmadan çıktı.

Galatasaray zorlu periyotta yıkılmadı
Galatasaray, 2025'i Kasımpaşa galibiyetiyle noktalarken çok zorlu bir süreci geride bıraktı.

SALLANDI AMA YIKILMADI

Sarı-kırmızıların kasım ayı başından itibaren girdiği zorlu maç takvimini nasıl sonlandıracağı merak konusuydu. Galatasaray, 50 günde üç kulvarda 11 maça çıktığı bu süreçte deyim yerindeyse sallandı ama yıkılmadı.


Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk yenilgilerini bu süreçte yaşasa da sezon başlangıcında elde ettiği sonuçları avantaja çevirdi.

LİGDE KOCAELİSPOR ŞOKU

1 Kasım'daki Trabzonspor maçıyla başlayıp 21 Aralık'taki Kasımpaşa sınavıyla sona eren takvimde Galatasaray'ın Süper Lig'de 7 kez sahadaydı.

Trabzonspor ve Fenerbahçe derbileri beraberlikle noktalandı. Gençlerbirliği, Samsunspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa engelleri kayıpsız geçildi. Sezonun ilk ve tek mağlubiyeti Kocaeli deplasmanında alındı.

BAZI MAÇLARDA YEDEKSİZ

Aslan bu süreçte oynadığı üç Şampiyonlar Ligi maçının birini kazanıp ikisini kaybedince ilk 8'den uzaklaştı ama son iki maç öncesi 18. sırada yer alıp ilk 24 iddiasını sürdürdü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
