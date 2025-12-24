Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Iğdır FK, sahasında Aliağa FK'yi konuk etti.
Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere sonuçlandı.
Karşılaşmada Iğdır FK'nin gollerini 38. dakikada Özder Özcan ile 73. dakikada Dorin Rotariu kaydetti.
Konuk ekip Aliağa FK'nin gollerini ise 37. dakikada Veli Çetin ve 90. dakikada Ahmet İlhan Özek attı.
Bu sonuçla birlikte iki takım da gruplara tek puanla başladı.
Grupta gelecek hafta Iğdır FK, deplasmanda Eyüpspor'un konuğu olacak. Aliağa FK, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Hakan Ülker, Kurtuluş Aslan, Ramazan Ufuk Avdaş
Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Alim Öztürk (Dk. 45 Burak Bekaroğlu), Eysseric (Dk. 65 Oğuz Kaan Güçtekin), Abdul Malik Yılmaz (Dk. 65 Rotariu), Ahmet Emin Engin (Dk. 65 Mendes), Conte, Caner Cavlan, Eyüp Akcan, Özder Özcan, Koita (Dk. 86 Beraat Keser), Serkan Asan (Dk. 11 Cebrail Karayel)
Aliağa Futbol: Ahmet Pekgöz, Veli Çetin, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 Asil Adıgüzel), Mustafa Saymak (Dk. 90 Emir Saral), Oğuzhan Yıldırım, Göktuğ Yılmaz, Kerem Paykoç (Dk. 65 Erhan Kartal), Necati Özdemir, Yunus Emre Kahya (Dk. 78 Furkan Say), Yusuf Erdem Gümüş, Musa Şahindere (Dk. 90 Serhat Dayan)
Goller: Dk. 37 Veli Çetin, Dk. 90 Ahmet İlhan Özek (Aliağa Futbol), Dk. 38 Özder Özcan, Dk. 73 Rotariu (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 22 Eysseric, Dk. 87 Koita, Dk. 90 Burak Bekaroğlu (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 29 Göktuğ Yılmaz, Dk. 61 Kerem Paykoç (Aliağa Futbol)
