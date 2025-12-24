Mete Gazoz, sporcu velileriyle buluştu

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Sporcu Ailem" projesinin eğitim programına katıldı.Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona Mete Gazoz'un yanı sıra antrenör babası Metin Gazoz, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, veliler katıldı.Toplantıya katılan velilere yönelik bir konuşma yapan Mete Gazoz, sporun ve eğitimin birlikte götürülebileceğini vurgulayarak,diye konuştu.Sporcuların çalışmasının önemine dikkati çeken Mete,ifadelerini kullandı.Antalya'da milli takım kampındaki hazırlıklarından bahseden Mete,şeklinde konuştu.Mete'nin babası Metin Gazoz da oğlunun iyi bir okçu olması için başka branşlarda da spor yaptığını kaydederek,değerlendirmesinde bulundu.İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay da sporcu bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerine dikkati çekerek şunları kaydetti: