Galatasaray'a Cuesta müjdesi!

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da kadro planlaması hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte gündeme gelen isimlerden biri de Kolombiyalı savunma oyuncusu Carlos Cuesta oldu.
KARAR VERİLDİ
Galatasaray, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Genk'ten 8 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Carlos Cuesta'yı, beklentilerin karşılanmaması üzerine eylül ayında Brezilya temsilcisi Vasco da Gama'ya kiralamıştı. Kolombiyalı stoperin Vasco da Gama ile olan kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Vasco da Gama, Cuesta ile yola devam etme kararı aldı.
Brezilya basında yer alan haberde, Vasco da Gama'nın, Kolombiyalı savunmacının sözleşmesini 1,5 milyon euro karşılığında 2026 yılı sonuna kadar uzatacağı ifade edildi.
BREZİLYA PERFORMANSI
Vasco da Gama formasıyla bu sezon 17 resmi maçta görev alan Carlos Cuesta, 1 gol kaydetti. Brezilya ekibinde gösterdiği performansla düzenli forma şansı bulan 26 yaşındaki savunmacı, takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.
Carlos Cuesta'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Vasco da Gama'nın sözleşme uzatma kararının ardından oyuncunun geleceğiyle ilgili resmi süreci netleştirmesi bekleniyor.
