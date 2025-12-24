24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
13:00
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
15:30
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Galatasaray'a Cuesta müjdesi!

Vasco da Gama, Galatasaray'dan kiraladığı Carlos Cuesta'nın kiralık sözleşmesini uzatmak istiyor.

24 Aralık 2025 10:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Cuesta müjdesi!






Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da kadro planlaması hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte gündeme gelen isimlerden biri de Kolombiyalı savunma oyuncusu Carlos Cuesta oldu.

KARAR VERİLDİ

Galatasaray, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Genk'ten 8 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Carlos Cuesta'yı, beklentilerin karşılanmaması üzerine eylül ayında Brezilya temsilcisi Vasco da Gama'ya kiralamıştı. Kolombiyalı stoperin Vasco da Gama ile olan kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Vasco da Gama, Cuesta ile yola devam etme kararı aldı.


Brezilya basında yer alan haberde, Vasco da Gama'nın, Kolombiyalı savunmacının sözleşmesini 1,5 milyon euro karşılığında 2026 yılı sonuna kadar uzatacağı ifade edildi.

BREZİLYA PERFORMANSI

Vasco da Gama formasıyla bu sezon 17 resmi maçta görev alan Carlos Cuesta, 1 gol kaydetti. Brezilya ekibinde gösterdiği performansla düzenli forma şansı bulan 26 yaşındaki savunmacı, takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

Carlos Cuesta'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Vasco da Gama'nın sözleşme uzatma kararının ardından oyuncunun geleceğiyle ilgili resmi süreci netleştirmesi bekleniyor.

 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
