24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-082'
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
0-078'
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Wilfried Zaha için geri dönüş itirafı!

Fildişi Sahili Teknik Direktörü Emerse Fae, yaklaşık iki yıl sonra milli takıma geri dönen Wilfried Zaha ile ilgili konuştu.

calendar 24 Aralık 2025 15:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
MLS ekiplerinden Charlotte forması giyen Wilfried Zaha, Fildişi Sahili Mili Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alıyor.

Zaha, verilen bu kararla birlikte yaklaşık iki yıl aranın ardından milli takım kadrosunda yer aldı.

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA

Wilfried Zaha'nın milli takıma geri dönüşüyle ilgili konuşan Fildişi Sahili Teknik Direktörü Emerse Fae, 33 yaşındaki yıldızın formuyla milli takıma geri döndüğünü söyledi.


Emerse Fae, "Formuyla geri döndü. Birkaç haftadır onunla konuşuyorduk. Bu turnuva için onun tecrübesi ve yeteneğinin avantaj olabileceğini düşündük. Milli takımda yeni değil, takıma uyum sağladı ve atmosfer mükemmel." sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Charlotte'de geride kalan MLS sezonunda 42 maça çıkan Zaha, 10 gol attı ve 7 asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
