24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
2-1
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
3-1
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
3-0
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
1-0
24 Aralık
Kamerun-Gabon
1-0

Rafa Silva saf dışı kaldı, Beşiktaş zincirlerini kırdı!

Beşiktaş, kriz çıkaran Rafa Silva'nın takımdan uzaklaşmasıyla rahatladı. Kaprisleri ve isteksizliğiyle oyuncuların modunu düşüren Portekizli oyuncunun saf dışı kalmasının ardından takım kendine geldi. Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny'nin performansı yükseldi, takımın da aidiyeti arttı.

calendar 25 Aralık 2025 09:01
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Rafa Silva saf dışı kaldı, Beşiktaş zincirlerini kırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Derbide Fenerbahçe'yi Kadıköy'de deviren Beşiktaş'ta devre arasına moralli girmenin keyfi yaşanıyor. 

Siyah beyazlı ekipte son zamanlarda takım ruhunun artması da dikkati çekiyor. Bu duruma yol açan en önemli etken ise Rafa Silva krizinin çıkması oldu. Kaprisleri ve isteksizliğiyle takımın modunu aşağı çeken Portekizli oyuncunun saf dışı kalmasının ardından Beşiktaş'ta hava tamamen değişti. Siyah beyazlı ekipte bireysel egoların yerini kolektif oyun aldı.

ZİNCİRLERİ KIRDI



Portekizli futbolcunun devreden çıkmasıyla birlikte Beşiktaş adeta zincirlerini kırdı. Takım uzun süre sonra oyunu bir kişiye göre değil, birbirine göre oynamaya başladı. Bu değişimin en net yansıması Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny'de görüldü. Orkun, orta sahada oyunun aklını ve temposunu belirleyen isim haline gelirken; Cerny, üzerindeki baskıyı atıp gerçek potansiyelini sahaya yansıttı. Siyah beyazlı ekipte pas hızı artarken, saha içi yardımlaşma da belirgin şekilde yükseldi.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Rafa Silva krizinin Beşiktaş'a çok kötü yansıyacağı konuşuluyordu. Aksine öncelikle takımda aidiyet duygusu yeniden oluştu. Beşiktaş'ta artık forma, bireysel kaprislerin değil, mücadele edenlerin omzunda duruyor. Kriz çıkaran bir ismin ayrılığı Beşiktaş'ın karakterini göstermesini sağladı.

VACLAV CERNY SÖZÜNÜ TUTTU!

Kadıköy'de attığı iki golle Beşiktaş'a zaferi getiren Vaclav Cerny'nin maçtan önce teknik direktör Sergen Yalçın'a gol sözü verdiği öğrenildi. Çek yıldız karşılaşma sonunda verdiği sözü fazlasıyla tutmanın mutluluğunu yaşadı. Öte yandan Cerny'nin profesyonel kariyerinde en fazla deplasman golü attığı takım Fenerbahçe oldu. Yıldız oyuncu iki maçta Fenerbahçe'ye dört gol attı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.