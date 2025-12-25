Rafa Silva saf dışı kaldı, Beşiktaş zincirlerini kırdı!

Derbide Fenerbahçe'yi Kadıköy'de deviren Beşiktaş'ta devre arasına moralli girmenin keyfi yaşanıyor.



Siyah beyazlı ekipte son zamanlarda takım ruhunun artması da dikkati çekiyor. Bu duruma yol açan en önemli etken ise Rafa Silva krizinin çıkması oldu. Kaprisleri ve isteksizliğiyle takımın modunu aşağı çeken Portekizli oyuncunun saf dışı kalmasının ardından Beşiktaş'ta hava tamamen değişti. Siyah beyazlı ekipte bireysel egoların yerini kolektif oyun aldı.



ZİNCİRLERİ KIRDI

Portekizli futbolcunun devreden çıkmasıyla birlikte Beşiktaş adeta zincirlerini kırdı. Takım uzun süre sonra oyunu bir kişiye göre değil, birbirine göre oynamaya başladı. Bu değişimin en net yansıması Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny'de görüldü. Orkun, orta sahada oyunun aklını ve temposunu belirleyen isim haline gelirken; Cerny, üzerindeki baskıyı atıp gerçek potansiyelini sahaya yansıttı. Siyah beyazlı ekipte pas hızı artarken, saha içi yardımlaşma da belirgin şekilde yükseldi.Rafa Silva krizinin Beşiktaş'a çok kötü yansıyacağı konuşuluyordu. Aksine öncelikle takımda aidiyet duygusu yeniden oluştu. Beşiktaş'ta artık forma, bireysel kaprislerin değil, mücadele edenlerin omzunda duruyor. Kriz çıkaran bir ismin ayrılığı Beşiktaş'ın karakterini göstermesini sağladı.Kadıköy'de attığı iki golle Beşiktaş'a zaferi getiren Vaclav Cerny'nin maçtan önce teknik direktör Sergen Yalçın'a gol sözü verdiği öğrenildi. Çek yıldız karşılaşma sonunda verdiği sözü fazlasıyla tutmanın mutluluğunu yaşadı. Öte yandan Cerny'nin profesyonel kariyerinde en fazla deplasman golü attığı takım Fenerbahçe oldu. Yıldız oyuncu iki maçta Fenerbahçe'ye dört gol attı.