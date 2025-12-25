Tedesco'dan derbi mağlubiyeti sonrası oyunculara mesaj: 'Başınızı dik tutun'

Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak ilk yarıyı noktalayan Fenerbahçe'de, karşılaşma sonrası soyunma odasında dikkat çeken bir konuşma yapıldı. Teknik direktör Domenico Tedesco, alınan sonucun ardından futbolcularına moral verdi.





"BAŞINIZI DİK TUTUN"



Genç çalıştırıcı, oyuncularına seslenerek mücadelelerinden memnun olduğunu vurguladı. Tedesco'nun, "Başınızı öne eğmeyin. Sahada gösterdiğiniz mücadeleyle gurur duyuyorum. Bu yol uzun ve hedeflerimiz büyük. Tüm kupalar için iddiamız sürüyor. Şimdi kısa bir mola verin, ailenizle vakit geçirin. 2 Ocak'ta yeniden başlayacağız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Derbi yenilgisinin ardından Tedesco'nun sadece futbolcularla yetinmediği, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görev yapan personelle de bir araya geldiği belirtildi. İtalyan teknik adamın,diyerek çalışanlara hediyeler takdim ettiği aktarıldı.