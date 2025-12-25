24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
2-1
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
3-1
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
3-0
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
1-0
24 Aralık
Kamerun-Gabon
1-0

Tedesco'dan derbi mağlubiyeti sonrası oyunculara mesaj: "Başınızı dik tutun"

Türkiye Kupası ilk maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco karşılaşmanın ardından oyunculara mesaj verdi.

25 Aralık 2025 09:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tedesco'dan derbi mağlubiyeti sonrası oyunculara mesaj: 'Başınızı dik tutun'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak ilk yarıyı noktalayan Fenerbahçe'de, karşılaşma sonrası soyunma odasında dikkat çeken bir konuşma yapıldı. Teknik direktör Domenico Tedesco, alınan sonucun ardından futbolcularına moral verdi.

"BAŞINIZI DİK TUTUN"

Genç çalıştırıcı, oyuncularına seslenerek mücadelelerinden memnun olduğunu vurguladı. Tedesco'nun, "Başınızı öne eğmeyin. Sahada gösterdiğiniz mücadeleyle gurur duyuyorum. Bu yol uzun ve hedeflerimiz büyük. Tüm kupalar için iddiamız sürüyor. Şimdi kısa bir mola verin, ailenizle vakit geçirin. 2 Ocak'ta yeniden başlayacağız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



SAMANDIRA'DA JEST

Derbi yenilgisinin ardından Tedesco'nun sadece futbolcularla yetinmediği, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görev yapan personelle de bir araya geldiği belirtildi. İtalyan teknik adamın, "Sizler de bu takımın önemli bir parçasısınız. Verdiğiniz emek için hepinize teşekkür ederim" diyerek çalışanlara hediyeler takdim ettiği aktarıldı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
