24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-04'
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
0-02'
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Atletico Madrid, Leon Goretzka için harekete geçti!

Atletico Madrid, Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Leon Goretzka ile ilgileniyor. İspanyol ekibi, Goretzka'nın menajerinden transfer şartları için bilgi aldı.

calendar 24 Aralık 2025 15:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid, Leon Goretzka için harekete geçti!
Atletico Madrid, Bayern Münih ile sözleşmesinin son yılında olan Leon Goretzka transferi için harekete geçti.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Atletico Madrid, Goretzka'nın transfer şartlarını araştırdı.

Goretzka'nın temsilcisiyle temasa geçen Atletico Madrid, Alman yıldızın transfer şartları hakkında bilgi aldı.

30 yaşındaki Leon Goretzka, Bayern Münih'te bu sezon 30 maçta süre buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
