Atletico Madrid, Leon Goretzka için harekete geçti!

Atletico Madrid, Bayern Münih ile sözleşmesinin son yılında olan Leon Goretzka transferi için harekete geçti.
İspanyol basınında yer alan habere göre, Atletico Madrid, Goretzka'nın transfer şartlarını araştırdı.
Goretzka'nın temsilcisiyle temasa geçen Atletico Madrid, Alman yıldızın transfer şartları hakkında bilgi aldı.
30 yaşındaki Leon Goretzka, Bayern Münih'te bu sezon 30 maçta süre buldu.
