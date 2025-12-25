Ertan Torunoğulları: 'Çağlayan'dan mutlu döneceğiz'

Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, statta yönetim kurulu olarak toplantı yapmalarının ardından açıklamalarda bulundu.
Taraftarlara yönelik açıklama yapan Ertan Torunoğulları "Başkanımızı destekleme amacıyla geldiniz, teşekkür ederiz. Yönetim kurulu olarak burada toplantımızı yaptık. Hepimizin görevimizin başındayız, transfer dahil. Her şey düzenli yürüyor. Biz yönetim olarak yarın sabah 09.00'da Çağlayan'da olacağız." dedi.
Ertan Torunoğulları ayrıca "Bütün yönetim kurulu arkadaşları olarak görevimizin başındayız. Daha çok çalışacağız. Başkanımızın talimatıdır, sakin olalım, süreci takip edelim. Avukatlarımız bize gereken bilgileri veriyor, biz de paylaşacağız. Sabah Çağlayan'dan mutlu şekilde döneceğiz." ifadelerini kullandı.
Ertan Torunoğulları: "Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu olarak toplantımızı gerçekleştirdik. Bu sabah 09.00'da Çağlayan'da Başkanımızı karşılıyor ve ardından mesaimize devam ediyoruz." pic.twitter.com/6FglQpGIhs
