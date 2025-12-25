24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
2-1
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
3-1
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
3-0
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
1-0
24 Aralık
Kamerun-Gabon
1-087'

Ertan Torunoğulları: "Çağlayan'dan mutlu döneceğiz"

Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, sarı-lacivertli camiaya yönelik açıklamalar yaptı.

calendar 25 Aralık 2025 00:04 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2025 00:29
Haber: Sporx.com
Ertan Torunoğulları: 'Çağlayan'dan mutlu döneceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, statta yönetim kurulu olarak toplantı yapmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftarlara yönelik açıklama yapan Ertan Torunoğulları "Başkanımızı destekleme amacıyla geldiniz, teşekkür ederiz. Yönetim kurulu olarak burada toplantımızı yaptık. Hepimizin görevimizin başındayız, transfer dahil. Her şey düzenli yürüyor. Biz yönetim olarak yarın sabah 09.00'da Çağlayan'da olacağız." dedi.

Ertan Torunoğulları ayrıca "Bütün yönetim kurulu arkadaşları olarak görevimizin başındayız. Daha çok çalışacağız. Başkanımızın talimatıdır, sakin olalım, süreci takip edelim. Avukatlarımız bize gereken bilgileri veriyor, biz de paylaşacağız. Sabah Çağlayan'dan mutlu şekilde döneceğiz." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.