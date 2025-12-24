24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
2-1
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
3-1
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
3-0
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
1-0
24 Aralık
Kamerun-Gabon
1-015'

Fenerbahçe: "Yüce Türk adaletine inanıyoruz"

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, kulüpte yaşanan son gelişmeler hakkında konuştu.

24 Aralık 2025 22:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, kulüpte yaşanan son gelişmelere ilişkin Maslak Jandarma İl Komutanlığı önünde açıklamalarda bulundu.

"YÜCE TÜRK ADALAETİNE İNANIYORUZ" 

Torunoğulları, emniyet güçleri tarafından Başkan Sadettin Saran'ın gözaltına alındığını belirterek, yönetim ve taraftarların kulüp binasında bir araya geldiğini söyledi. Torunoğulları, "Emniyet güçleri tarafından başkanımız gözaltına alındı. Yönetim ve taraftarlarımız olarak burada toplandık. Yüce Türk adaletine inanıyoruz, içeriden haber bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"TARAFTARLARIMIZ SAKİN OLSUN"

Taraftarlara da çağrıda bulunan Ertan Torunoğulları, sürecin yakından takip edildiğini vurgulayarak, "Taraftarlarımıza sesleniyoruz; sakin olun, rahat olun. Yönetim kurulu olarak gerekenleri yapıyoruz ve takip ediyoruz. Taraftarlarımız kesinlikle sakin olsun" dedi.

"SAATLER İLERLEDİKÇE SİZLERLE PAYLAŞACAĞIZ"

Açıklamalarının devamında bilgilendirmenin süreceğini belirten Torunoğulları, "Açıklamaları saatler ilerledikçe sizlerle paylaşacağız. Lütfen taraftarımız sakin olsun" ifadelerini kullandı.

"BAŞKANIMIZLA SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Başkan Sadettin Saran ile sürekli temas halinde olduklarını vurgulayan Torunoğulları, "Başkanımızla sürekli iletişim halindeyiz, kendisi çok rahat. Bizlerden işlere devam etmemizi ve taraftarlarla kontak halinde olmamızı istiyor. Onun için başkanımızda sorun ve sıkıntı yok. Yüce Türk adaletine inanıyoruz, bunu yarın da göreceğiz." dedi.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ, BUNU RAHATLIKLA SÖYLÜYORUM"

Ertan Torunoğulları, açıklamalarının sonunda camiaya güçlü bir mesaj vererek sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Yönetim görevinin başındayız. Güzel haberleri yakında paylaşacağız. Şampiyon olacağız, bunu rahatlıkla söylüyorum."

"SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"

Öte yandan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz ise "Kulübe geçip, yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Tüm gelişmeleri değerlendireceğiz. Yönetim kurulu olarak, Futbol A.Ş olarak görevimizin başındayız ve süreci takip ediyoruz. Yarın savcılık süreci olacak ve inşallah güzel sonuçlar bekliyoruz." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
