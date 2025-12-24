Fenerbahçe: 'Yüce Türk adaletine inanıyoruz'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, kulüpte yaşanan son gelişmelere ilişkin Maslak Jandarma İl Komutanlığı önünde açıklamalarda bulundu.



"YÜCE TÜRK ADALAETİNE İNANIYORUZ"



Torunoğulları, emniyet güçleri tarafından Başkan Sadettin Saran'ın gözaltına alındığını belirterek, yönetim ve taraftarların kulüp binasında bir araya geldiğini söyledi. Torunoğulları, "Emniyet güçleri tarafından başkanımız gözaltına alındı. Yönetim ve taraftarlarımız olarak burada toplandık. Yüce Türk adaletine inanıyoruz, içeriden haber bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Ertan Torunoğulları, sürecin yakından takip edildiğini vurgulayarak,dedi.Açıklamalarının devamında bilgilendirmenin süreceğini belirten Torunoğulları,ifadelerini kullandı.Başkan Sadettin Saran ile sürekli temas halinde olduklarını vurgulayan Torunoğulları,dedi.Ertan Torunoğulları, açıklamalarının sonunda camiaya güçlü bir mesaj vererek sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

Öte yandan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz ise "Kulübe geçip, yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Tüm gelişmeleri değerlendireceğiz. Yönetim kurulu olarak, Futbol A.Ş olarak görevimizin başındayız ve süreci takip ediyoruz. Yarın savcılık süreci olacak ve inşallah güzel sonuçlar bekliyoruz." dedi.



