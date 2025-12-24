24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
2-055'
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
3-1
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
3-0
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
1-054'
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Ali Koç: "Bu durumda başkanlığı bile düşünmem"

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, hakkında gözaltı kararı verilen Sadettin Saran'a destek oldu.

calendar 24 Aralık 2025 20:47 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 21:03
Fotoğraf: AA
Ali Koç: 'Bu durumda başkanlığı bile düşünmem'


Fenerbahçe'de saç testi pozitif çıkan başkan Sadettin Saran'ı bu gelişme sonrası ziyarete giden Ali Koç'un başkanlık hakkındaki iddialara yanıtı belli oldu. 
 
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Ali Koç, yakın çevresine "Ben böyle bir durumda başkanlığı dahi düşünmem. Böyle bir şey telaffuz bile edilmesin. Sayın Sadettin Saran'ın arkasında olalım. Onu destekleyelim." şeklinde konuştu. 
 
Ayrıca Sercan Hamzaoğlu, Ali Koç'un kendi ekibinde yer alan bazı yöneticilere "Kimseden çatlak söz duymak istemiyorum. Herkes bu süreçte Sayın Sadettin Saran'ın yanında olsun." dediğini duyurdu.
