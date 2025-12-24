Fenerbahçe 'de saç testi pozitif çıkan başkan Sadettin Saran'ı bu gelişme sonrası ziyarete giden Ali Koç'un başkanlık hakkındaki iddialara yanıtı belli oldu.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Ali Koç, yakın çevresine "Ben böyle bir durumda başkanlığı dahi düşünmem. Böyle bir şey telaffuz bile edilmesin. Sayın Sadettin Saran'ın arkasında olalım. Onu destekleyelim." şeklinde konuştu.