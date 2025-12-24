24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-081'
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
0-078'
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Fenerbahçe Medicana, sahasında galip

Efeler Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Medicana, Gebze Belediyespor'u 3-1 yendi.

calendar 24 Aralık 2025 16:39
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Gebze Belediyespor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 8. galibiyetini aldı. Gebze Belediyespor ise 9. yenilgisini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel


Hakemler: Erol Akbulut, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Barthelemy, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Franca, Mustafa Cengiz, Galvez)

Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Tervaportti, Yasin Aydın, Kemal Kayhan, Suarez, Bahov (Semih Çelik, Metin Durmuş, Selim Kalaycı, Taner Kabakçı, Mustafa Susam, Kadir Gürkan Uz)

Setler: 25-18, 18-25, 25-22, 25-23

Süre: 112 dakika (27, 25, 30, 30)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
