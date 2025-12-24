Kupada Boluspor ile Fethiyespor sessiz

Ziraat Türkiye Kupası A grubu ilk maçında Boluspor, Fethiyespor'u konuk etti.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.
Bu sonuçla birlikte iki takımda 1 puan oldu.
Kupadaki sonraki maçında Boluspor, RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Fethiyespor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Fatih Tokail, Kemal Mavi, Arif Dilmeç
Boluspor: İsmail Pakol, Arda Tuğra Saygı, Atay Akgün (Dk. 59 Emir Han Çor), Kaan Talha Çetin, Burak Topçu (Dk. 75 Mustafa Yerlikaya), Can Arda Yılmaz, Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı, Muhammed Bedirhan Açıkgöz (Dk. 83 Emre Soykan), Berke Yılmaz, Deniz Yıldız (Dk. 83 Ensar Akbulut)
Fethiyespor: Arda Akbulut, Şahan Akyüz, Oğuz Yılmaz, Berkay Değirmencioğlu, Serkan Yıldız, Sabri Gülay, Uğur Ayhan, Cihan Kazan, Kerem Pala, Berat Satır, Arda Yakup Yılmaz (Dk. 72 Yusuf Efe Çağlar)
Sarı kartlar: Dk. 21 Muhammet Mustafa Yıldız, Dk. 77 Egemen Kazancı (Boluspor)