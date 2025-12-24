24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
2-039'
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
1-042'
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Kupada Boluspor ile Fethiyespor sessiz

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Boluspor, sahasında ağırladığı Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı.

calendar 24 Aralık 2025 17:24 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 17:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Kupada Boluspor ile Fethiyespor sessiz
Ziraat Türkiye Kupası A grubu ilk maçında Boluspor, Fethiyespor'u konuk etti.
 
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.
 
Bu sonuçla birlikte iki takımda 1 puan oldu.
 
Kupadaki sonraki maçında Boluspor, RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Fethiyespor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.
 
Stat: Bolu Atatürk
 
Hakemler: Fatih Tokail, Kemal Mavi, Arif Dilmeç
 
Boluspor: İsmail Pakol, Arda Tuğra Saygı, Atay Akgün (Dk. 59 Emir Han Çor), Kaan Talha Çetin, Burak Topçu (Dk. 75 Mustafa Yerlikaya), Can Arda Yılmaz, Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı, Muhammed Bedirhan Açıkgöz (Dk. 83 Emre Soykan), Berke Yılmaz, Deniz Yıldız (Dk. 83 Ensar Akbulut)
 
Fethiyespor: Arda Akbulut, Şahan Akyüz, Oğuz Yılmaz, Berkay Değirmencioğlu, Serkan Yıldız, Sabri Gülay, Uğur Ayhan, Cihan Kazan, Kerem Pala, Berat Satır, Arda Yakup Yılmaz (Dk. 72 Yusuf Efe Çağlar)
 
Sarı kartlar: Dk. 21 Muhammet Mustafa Yıldız, Dk. 77 Egemen Kazancı (Boluspor)
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
