24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-081'
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
0-078'
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, sarı lacivertlilerin kulüp binasına giderek Sadettin Saran'a destek mesajı verdi.

calendar 24 Aralık 2025 16:42
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, kulüp binasına giderek Sadettin Saran'a destek ziyaretine gitti.

Ali Koç'un Saran'a destek olmak için geçen cumartesi günü havalimanına gitmek istediği ancak daha sonra bu kararından vazgeçtiği iddia edilmişti.

Ali Koç daha önce de finansal konularda Sadettin Saran'a destek olacağını duyurmuştu. Koç, "Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız. Fenerbahçe'nin yanındayız. Başkaları gibi Fenerbahçe kötü gittiği zaman kebapçılara gidip videolar atmayacağız. Her daim Fenerbahçe'nin ve Sadettin Saran'ın yanındayız." demişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
