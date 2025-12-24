24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-081'
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
0-078'
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Lakers'ın hedefi Wiggins, Milwaukee'nin de radarında

calendar 24 Aralık 2025 16:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Miami Heat forveti Andrew Wiggins, olası bir takas hedefi olarak Milwaukee Bucks ile anılmaya başlandı.

Wiggins, uzun süredir Los Angeles Lakers söylentilerinin de merkezinde yer alıyordu.

5 Şubat takas tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, Giannis Antetokounmpo etrafında kadroyu güçlendirmek ve bir şampiyonluk hamlesi daha yapmak isteyen Milwaukee Bucks'ın, lig genelinde "alıcı" konumunda olması bekleniyor.


Milwaukee ile halihazırda birçok isim anılırken, son dönemde iki yeni oyuncu daha gündeme geldi.

ClutchPoints yazarı Brett Siegel'a göre, Miami Heat forması giyen kanat oyuncusu Andrew Wiggins ile Washington Wizards'ın keskin şutörü Corey Kispert, Bucks'ın potansiyel takas hedefleri arasında yer alıyor.

Özellikle Wiggins, Milwaukee söylentilerinde tanıdık bir isim. Bucks, yaz döneminde de Wiggins'e ilgi göstermişti ve aynı rapora göre, tecrübeli kanat oyuncusu takas son tarihi planları kapsamında hâlâ gündemdeki yerini koruyor.

Ancak Miami cephesinden bakıldığında, Wiggins'i içeren bir takasın gerçekleşmesi şu aşamada oldukça zor görünüyor.

Heat'in kendi kadrosunu güçlendirme yollarını araştırdığı belirtilirken, Wiggins'in ancak Giannis Antetokounmpo gibi bir All-Star seviyesinde oyuncunun ya da benzer kalibrede bir yıldızın geri dönüşü söz konusu olursa elden çıkarılabileceği ifade ediliyor.

NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilmiş olan Wiggins, kariyerinde bir kez All-Star oldu ve Golden State Warriors'ın 2022 şampiyonluk kadrosunun önemli parçalarından biri olarak NBA yüzüğü kazandı. Bu sezon 26 maçta forma giyen Wiggins, 15.8 sayı, 4.7 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakaladı.

Maaş durumu açısından bakıldığında Wiggins, 2025–26 sezonunda 28.2 milyon dolar kazanacak ve bir sonraki sezon için 30.2 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna sahip olacak.

Milwaukee'nin yanı sıra Wiggins, iki yönlü bir kanat oyuncusu arayışını sürdüren Los Angeles Lakers ile de sık sık anılmaya devam ediyor. Gelen haberler, Lakers'ın özellikle Miami'nin Wiggins'i takas listesine koyması durumunda, oyuncunun durumunu yakından takip ettiğini ortaya koyuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
