23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-2
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
3-1
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
1-0
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
9-8
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
1-0
23 Aralık
Senegal-Bostvana
3-0
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
2-1
23 Aralık
Tunus-Uganda
3-1
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
1-4

Müge Anlı, İrfan Can Kahveci olayına da el attı

Müge Anlı, Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kalmasına tepki gösterdi.

calendar 24 Aralık 2025 08:57
Haber: Sporx.com
Müge Anlı, İrfan Can Kahveci olayına da el attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sıkı bir Fenerbahçeli olarak tanınan ünlü televizyoncu Müge Anlı, İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı bırakılmasına tepki gösterdi.

"Biz seviyoruz kardeşim" diyen Müge Anlı, "Neden İrfan Can'ı kadroya almıyorsunuz?" diye sordu.

Anlı ayrıca, İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra eskiden Fenerbahçe forması giyen Batshuayi'yi de çok sevdiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yönetim kararıyla İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
