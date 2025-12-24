Müge Anlı, İrfan Can Kahveci olayına da el attı

Sıkı bir Fenerbahçeli olarak tanınan ünlü televizyoncu Müge Anlı, İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı bırakılmasına tepki gösterdi.
"Biz seviyoruz kardeşim" diyen Müge Anlı, "Neden İrfan Can'ı kadroya almıyorsunuz?" diye sordu.
Anlı ayrıca, İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra eskiden Fenerbahçe forması giyen Batshuayi'yi de çok sevdiğini söyledi.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yönetim kararıyla İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı.
