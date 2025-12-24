24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
1-1DA
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
15:30
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Muğlaspor defansta zirvelerde

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor, 17 maçta kalesinde yalnızca 8 gol görerek profesyonel liglerde en az gol yiyen ikinci takım oldu.

24 Aralık 2025 13:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor defansta zirvelerde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bu sezon 18 yıl sonra döndüğü 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışına ortak olan Muğlaspor, profesyonel liglerdeki 139 takım arasında kalesinde en az gol gören ikinci ekip konumunda. Ligde bu sezon oynadığı 17 maçta yalnız 8 gol yiyen Muğlaspor'u bu kategoride sadece 6 gole geçit veren 3'üncü Lig 1'inci Grup lideri Etimesgutspor geçebildi. Süper Lig'de Göztepe, 3'üncü Lig'de Silifke Belediyespor ve Kütahyaspor 9'ar gol yedi. Defansta takımın tecrübeli kaptanı Mehmet Yiğit liderliğinde çok iyi bir performans sergileyen Muğlaspor, oynadığı 17 maçın 12'sinde kalesini gole kapattı.

CENGİZ GİTTİ, FATİH VE BATUHAN DÖNÜYOR

Yeşil-beyazlı ekip, 2 Kasım'daki Elazığspor sınavının ardından son 7 maçtır hiç gol yemedi. Geçen sezon takımı 3'üncü Lig'de şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde bu sezon 2'nci Lig'de de şampiyonluk kovalayan, 10 futbolcusu bahisten ceza almasına rağmen fren yapmayan Muğlaspor ilk yarıyı pazar günü evinde Kastamonuspor maçıyla tamamlayacak.

Geçen hafta Şanlıurfaspor deplasmanında kırmızı kart gören Sırat bu karşılaşmada görev alamayacak. Öte yandan Muğlaspor bahis nedeniyle 12 ay ceza alan Cengiz Ötkün'le yollarını ayırırken, 45'er günlük hak mahrumiyetleri sona erecek Fatih Somuncu ve Batuhan Yılmaz bu hafta görev alabilecek. Muğla ekibi grupta 37 puanla zirvenin 2 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.


1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
