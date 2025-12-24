24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
1-1DA
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
15:30
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Pelicans'ın Trey Murphy için istediği takas paketi ortaya çıktı

New Orleans Pelicans'ın, Trey Murphy III'ü takas etmeyi yalnızca çok büyük bir bedel karşılığında düşüneceği netlik kazandı.

calendar 24 Aralık 2025 12:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Pelicans'ın Trey Murphy için istediği takas paketi ortaya çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



New Orleans Pelicans'ın, Trey Murphy III'ü takas etmeyi yalnızca çok büyük bir bedel karşılığında düşüneceği netlik kazandı.

Lig genelinde Murphy III'ün Pelicans tarafından "dokunulmaz" olarak görüldüğü düşünülse de, NBA muhabiri Jake Fischer, New Orleans'ın bu konudaki tek istisnasını açıkladı.

Pelicans, Murphy III'ü ancak Orlando Magic'in Memphis Grizzlies'ten Desmond Bane'i alırken ödediğine benzer ölçekte bir paket karşılığında göndermeye sıcak bakıyor.


Magic, geçtiğimiz offseason döneminde Bane'i kadrosuna katmak için Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, beş adet geleceğe dönük birinci tur draft hakkı ve ayrıca bir birinci tur draft takas hakkı vermişti.

Bu derece yüksek bedelli bir paketin, ligde oldukça nadir görüldüğü vurgulanırken, Murphy III için herhangi bir takımın Pelicans'a bu seviyede bir teklif yapıp yapmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Bu sezon Murphy III, 20.8 sayı, 6.3 ribaund ve 1.7 top çalma ortalamalarıyla oynuyor ve kendisini elit bir 3-and-D kanat oyuncusu olarak daha da sağlam bir şekilde konumlandırıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.