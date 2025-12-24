New Orleans Pelicans'ın, Trey Murphy III'ü takas etmeyi yalnızca çok büyük bir bedel karşılığında düşüneceği netlik kazandı.Lig genelinde Murphy III'ün Pelicans tarafından "dokunulmaz" olarak görüldüğü düşünülse de, NBA muhabiri Jake Fischer, New Orleans'ın bu konudaki tek istisnasını açıkladı.Pelicans, Murphy III'ü ancak Orlando Magic'in Memphis Grizzlies'ten Desmond Bane'i alırken ödediğine benzer ölçekte bir paket karşılığında göndermeye sıcak bakıyor.Magic, geçtiğimiz offseason döneminde Bane'i kadrosuna katmak için Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, beş adet geleceğe dönük birinci tur draft hakkı ve ayrıca bir birinci tur draft takas hakkı vermişti.Bu derece yüksek bedelli bir paketin, ligde oldukça nadir görüldüğü vurgulanırken, Murphy III için herhangi bir takımın Pelicans'a bu seviyede bir teklif yapıp yapmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.Bu sezon Murphy III, 20.8 sayı, 6.3 ribaund ve 1.7 top çalma ortalamalarıyla oynuyor ve kendisini elit bir 3-and-D kanat oyuncusu olarak daha da sağlam bir şekilde konumlandırıyor.