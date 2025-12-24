Beşiktaş'ta iki isim için transfer görüşmesi: Hadjam ve Salih Özcan

2025 yılını Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlayan Beşiktaş, ara transfer öncesi çalışmalarına hız verdi.
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş'ta sol bek için ilk aday Jaouen Hadjam. Beşiktaş ve Young Boys, transfer için resmi görüşmelere başladı.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Siyah-beyazlılarda orta saha için ise ilk aday konumuda Salih Özcan yer alıyor. Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonu biteceği için milli oyuncu için yüksek bir bonservis ücreti ödemek istemiyor. Borussia Dortmund ve Beşiktaş görüşmelerini sürdürüyor.
GELMEK İSTİYORLAR
Hadjam ve Salih Özcan, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.
STOPER TRANSFERİ
Stoper için ilerleyen günlerde Emmanuel Agbadou dışında yeni isimler gündeme gelebilir.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Young Boys forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan sol bek Hadjam, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
Borussia Dortmund'da bu sezon geri plana düşen Salih Özcan ise 4 maçta 21 dakika sahada kaldı.
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş'ta sol bek için ilk aday Jaouen Hadjam. Beşiktaş ve Young Boys, transfer için resmi görüşmelere başladı.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Siyah-beyazlılarda orta saha için ise ilk aday konumuda Salih Özcan yer alıyor. Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonu biteceği için milli oyuncu için yüksek bir bonservis ücreti ödemek istemiyor. Borussia Dortmund ve Beşiktaş görüşmelerini sürdürüyor.
GELMEK İSTİYORLAR
Hadjam ve Salih Özcan, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.
STOPER TRANSFERİ
Stoper için ilerleyen günlerde Emmanuel Agbadou dışında yeni isimler gündeme gelebilir.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Young Boys forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan sol bek Hadjam, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
Borussia Dortmund'da bu sezon geri plana düşen Salih Özcan ise 4 maçta 21 dakika sahada kaldı.