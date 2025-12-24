24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-04'
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
0-02'
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Beşiktaş'ta iki isim için transfer görüşmesi: Hadjam ve Salih Özcan

Beşiktaş, Jaouen Hadjam için Young Boys ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, Salih Özcan transferi için de Borussia Dortmund ile görüşmelerine devam ediyor.

calendar 24 Aralık 2025 15:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta iki isim için transfer görüşmesi: Hadjam ve Salih Özcan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2025 yılını Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlayan Beşiktaş, ara transfer öncesi çalışmalarına hız verdi.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş'ta sol bek için ilk aday Jaouen Hadjam. Beşiktaş ve Young Boys, transfer için resmi görüşmelere başladı.


GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Siyah-beyazlılarda orta saha için ise ilk aday konumuda Salih Özcan yer alıyor. Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonu biteceği için milli oyuncu için yüksek bir bonservis ücreti ödemek istemiyor. Borussia Dortmund ve Beşiktaş görüşmelerini sürdürüyor.

GELMEK İSTİYORLAR

Hadjam ve Salih Özcan, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

STOPER TRANSFERİ

Stoper için ilerleyen günlerde Emmanuel Agbadou dışında yeni isimler gündeme gelebilir.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Young Boys forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan sol bek Hadjam, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

Borussia Dortmund'da bu sezon geri plana düşen Salih Özcan ise 4 maçta 21 dakika sahada kaldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.