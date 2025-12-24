Enzo Maresca'dan Semenyo yanıtı!

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, transfer için konuştu.



Maresca, Bournemouth forması giyen ve transferde adı geçen Antoine Semenyo ile ilgili, "Ben Aston Villa maçına odaklanmış durumdayım, ayrılacak veya gelebilecek oyunculara değil. Elimizdeki kadroyu seviyorum." dedi.



Bournemouth forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan 25 yaşındaki Semenyo, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.



