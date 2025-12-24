Samsunspor, Türkiye Kupası'na üç puanla başladı!

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında İkas Eyüpspor'u konuk etti.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Samsunspor, 2-1'lik skorla kazandı.



Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Marius Mouandilmadji ile 33. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.



Eyüpspor'un tek golünü ise 90. dakikada Berke Deniz Baran attı.



Bu sonucun ardından Samsunspor, gruplara üç puanla başladı. Eyüpspor, sahadan puansız ayrıldı.



Grubun bir sonraki maçında Samsunspor, Aliağa FK deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Iğdır FK'yi konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR



10. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Soner Aydoğdu'nun topuk pasına hareketlenen Moundilmadji, defanstan sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0



23. dakikada İkas Eyüpspor ceza sahasında oluşan karambolde top Moundilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden düzgün vuruşunda ağlara giden meşin yuvarlağı kaleci Jankat Yılmaz son anda kale çizgisi üzerinden ayağı ile uzaklaştırdı.



33. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Mendes'in sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Soner Aydoğdu, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 2-0

44. dakikada Mendy'nin ortasına iyi yükselen Ömer Efe Ay'ın kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.70. dakikada Samsunspor defansından seken topla ceza sahası içinde buluşan Metehan Altunbaş, yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelerle gönderdi. VAR'da pozisyonun izlenmesi üzerine hakem Ömer Faruk Turtay, gol kararını iptal etti.

Stat: Yeni 19 Mayıs



Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Murat Ergin Gözütok, Kerem İlitangil



Samsunspor: Posiadala, Mendes, Van Drongelen, Borevkovic, Tomasson (Dk. 76 Deniz Şeker), Makoumbou (Dk. 87 Eyüp Değirmenci), Soner Aydoğdu, Holse (Dk. 87 Muhammet Talha Akyüz), Tahsin Bülbül (Dk. 62 Polat Yaldır), Emre Kılınç (Dk. 46 Soner Gönül), Moundilmadji



İkas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Ömer Ceylan, Mendy, Berhan Kutlay Şatlı, Talha Ülvan, Deniz Salih Aydoğdu (Dk. 88 Ömer Faruk Uğurlu), Ömer Bedir Kara, Eren Aydoğdu (Dk. 46 Talha Akkaya), Sadia (Dk. 68 Burak Işık), Ömer Efe Ay (Dk. 80 Berke Deniz Baran), Metehan Altunbaş



Goller: Dk. 10 Moundilmadji, Dk. 33 Soner Aydoğdu (Samsunspor), Dk. 90 Berke Deniz Baran (İkas Eyüpspor)



Sarı kartlar: Dk. 40 Ömer Efe Ay (İkas Eyüpspor), Dk. 43 Holse (Samsunspor),



