İşte Fenerbahçe'de Musaba tarihi!

Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcu ile 3.5+1 yıllık anlaşma sağladı.
SERBEST KALMA BEDELİ
Musaba'nın Samsunspor ile sözleşmesinde 6 milyon euro'luk serbest kalma bedeli (Yurt içinde geçerli) bulunuyor. Fenerbahçe, transferin başladığı tarihte (2 Ocak) bu bedeli Samsunspor'a ödeyecek ve Musaba, Fenerbahçe kadrosuna katılacak.
İLK MAÇI SAMSUN'A KARŞI
Fenerbahçe, yeni yılın ilk maçında 6 Ocak'ta Süper Kupa'da Samsunspor ile Adana'da karşılaşacak. 25 yaşındaki Musaba, Fenerbahçe'ye transferinin resmileşmisiyle birlikte Samsunspor'a karşı sahada olabilecek.
SEZON PERFORMANSI
Samsunspor forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 25 yaşındaki Musaba, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
