24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-081'
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
0-078'
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

İşte Fenerbahçe'de Musaba tarihi!

Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba ile anlaştı. Hollandalı futbolcu, transferin başladığı tarihte Samsunspor'a serbest kalma bedeli ödenerek kadroya katılacak.

calendar 24 Aralık 2025 16:49 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 16:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Fenerbahçe'de Musaba tarihi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcu ile 3.5+1 yıllık anlaşma sağladı.

SERBEST KALMA BEDELİ

Musaba'nın Samsunspor ile sözleşmesinde 6 milyon euro'luk serbest kalma bedeli (Yurt içinde geçerli) bulunuyor. Fenerbahçe, transferin başladığı tarihte (2 Ocak) bu bedeli Samsunspor'a ödeyecek ve Musaba, Fenerbahçe kadrosuna katılacak.


İLK MAÇI SAMSUN'A KARŞI

Fenerbahçe, yeni yılın ilk maçında 6 Ocak'ta Süper Kupa'da Samsunspor ile Adana'da karşılaşacak. 25 yaşındaki Musaba, Fenerbahçe'ye transferinin resmileşmisiyle birlikte Samsunspor'a karşı sahada olabilecek.

SEZON PERFORMANSI

Samsunspor forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 25 yaşındaki Musaba, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.