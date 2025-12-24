Thomas Reis'ten Musaba ve Fenerbahçe açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası B Grubunda ilk hafta müsabakasında Samsunspor sahasında İkas Eyüpspor'u Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 2-1 mağlup etti. Maçın hemen ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Fenerbahçe ile anlaşan Anthony Musaba için açıklamalarda bulundu. Musaba'nın kendi isteğiyle kadroda olmak istemediğini belirten Reis, "Transfer konusu olarak ne noktadalar bilmiyorum. Bu hayatın bir parçası profesyonel olarak iş yapıyoruz ama son zamanlardaki takındığı tavırları anlamıyorum. Sonuçta kendisini geliştirmesi adına Samsunspor ona bu şansı verdi. Kendisi ile maçtan önce bir toplantı yaptım. Bu maçta kadroda olmak isteyip istemediğini sordum. Olmak istemediğini söyledi." dedi. Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için sadece oyuncuyla iletişime geçtiğini söyleyen Reis tepki gösterdi: "Biz Musaba'yı korumaya çalıştık. Ona destek olmaya çalıştık. Ama kendisi farklı davranmayı tercih etti. Tırnak içinde söylüyorum. Yeni kulübü kendisiyle iletişim kurdu. Bu da hoşuma gitmedi. Direkt olarak futbolcuyla iletişime geçmeleri çok sevdiğim bir şey değil. Belki de Ocak ayında farklı kulüpte forma giymeye devam edecek. Ancak 31 Aralık'ta toplanacağız. Onun da gelmesi lazım."

BASIN TOPLANTISINDA MUSABA AÇIKLAMASI



Reis, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, son 8 maçtan sonra galip geldiklerini aktardı.

Bu yılı galibiyetle tamamladıklarını dile getiren Reis, "Burada bugün oturmak açıkçası biraz daha kolay çünkü galip geldik. Oynamış olduğumuz son 8 karşılaşmadan sonra galip gelmekten ötürü bugün burada oturmak biraz daha kolay. Tabi bu yılı bir galibiyetle bitirmek de çok çok önemliydi." ifadesini kullandı.

Reis, Samsunsporlu futbolculara gelen transfer tekliflerini değerlendirerek, şunları söyledi:

"Fenerbahçe'nin Musaba ile ilgilendiği haberlerini okumuştum. Bu işin doğasında bunlar var. Eğer sözleşmenizde böyle bir opsiyonunuz varsa bunu kullanma hakkına sahipsiniz. Ama son haftalarda olanlar açıkçası beni bir hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Eğer bir futbolcu hem kafa olarak hem kalbiyle burada değilse doğal olarak performansı aşağıya doğru gidiyor ki son haftalarda gözlemlediğimizde açıkçası buydu. Bugün kendisiyle bir toplantı yaptım ve burada kalıp kalmayacağını sordum. Ben hoca olarak da bunu bilmek zorundayım. 'Eğer bizimle kalmayacaksan doğru bir şekilde açık yüreklilikle bunu bana söylemeni isterim. Çünkü aksi takdirde yeni bir transfer yapmamız gerekiyor.' diye kendisine belirttim. Tabii bugün kadroda olmadığı için kendisine sabah saatlerinde bir antrenman saati vermiştik, antrenmana gelmedi. Sonuç olarak şu an hala Samsunspor'un oyuncusu kendisi." diye konuştu.

Takıma 31 Aralık tarihine kadar izin vereceğini ve sonra tekrar toplanacaklarını dile getiren Reis, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak Musaba'da bu toplanmaya katılmak zorunda. Eğer imza atacaksa başka bir takıma ocak ayında imza atabilir. Tekrardan o toplanma tarihinde takımla birlikte olmak zorunda. Eğer gelmezse kulüp bu anlamda bir aksiyon almak zorunda kalacak. Açıkçası bir hayal kırıklığı yaşıyorum diyebilirim bu konuda. Çünkü kendisine biz kulüp olarak buraya gelmek gibi bir fırsat verdik ve kendisini geliştirmek anlamında da tüm desteğimizi gösterdik. Ama dediğim gibi son haftalarda olanlar açıkçası saygısızcaydı diyebilirim bu davranış şekliyle alakalı. Tabii bu durumdan nefret etsem de bu işin doğasında olan bir şey. Her zaman kendisiyle dürüst bir şekilde iletişim kurmaya çalıştık aynı şeyi kendisinden de beklerdim ve bugün kendisine kadroda olup olmak isteyip istemediğini sordum. Bana kadroda olmak istemediğini söyledi."