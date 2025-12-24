24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
2-054'
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
3-1
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
3-0
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
1-052'
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü güçlü başladı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ni 3-1 mağlup ederek kupaya galibiyetle başladı.

24 Aralık 2025 20:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü güçlü başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta karşılaşmasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ni 3-1 yendi.
 
Maçın ilk yarısına hızlı başlayan başkent ekibi, 17. dakikada kale önünde topla buluşan Halil Can Ayan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
 
37. dakikada Ankara Keçiörengücü farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanında Abdullah Çelik'in pasında topla buluşan Ali Akman, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 2-0
 
Oyunun 45. dakikasında rakibine sert müdahalede bulunan Ankara Keçiörengücü oyuncusu Ayhan Akman kırmızı kart gördü.
 
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren başkent ekibi, sol taraftan geliştirdiği atakta Ferndandes'in pasında Erkam Develi topu şık bir plase vuruşla ağlara göndererek farkı 3'e çıkardı.
 
Konuk takım Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'un tek golünü ise 59. dakikada Arif Emre Eren kaydetti.
 
Ankara Keçiörengücü karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
 
Stat: Eryaman
 
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Hüsnü Emre Çelimli, Güner Mumcu Taştan
 
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Abdullah Çelik, Halil Can Ayan (Dk. 73 İbrahim Akdağ), Süleyman Luş, Eren Sami Poyraz (Dk. 61 Fernandes), Erkam Develi, Vellington, Haqi (Dk. 83 Roshi), Tahsin Özler (Dk. 61 Ezeh), Hakan Bilgiç (Dk. 83 Ali Dere), Ali Akman
 
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Muhammet Fatih Yeniay, Batuhan Ekinci (Dk. 58 Muhammet Emir Terzi), Ali Keten, Yiğit Efe Has, Mustafa Kaçan, Ali Eren İyican, Mustafa Arda Akkaş (Dk. 46 Emir Ali Ağaçe), Alhan Kurtoğlu (Dk. 46 Barış Zeren), Eren Büyükbaş (Dk. 58 Arif Emre Eren), Alperen Yılmaz, Arda Çeşmebaşı (Dk. 70 Emre Can Yeşilöz)
 
Goller: Dk. 17 Halil Can Ayan, Dk. 37 Ali Akman, Dk. 80 Erkam Develi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 59 Arif Emre Eren (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri)
 
Sarı kart: Dk. 70 Abdullah Çelik (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
 
Kırmızı kart: Dk. 45 Ali Akman (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
