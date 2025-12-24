24 Aralık
Whitmore'a derin ven trombozu teşhisi kondu, süresiz kadro dışı

Washington Wizards forması giyen Cam Whitmore'a, sağ omuz bölgesinde üst ekstremite derin ven trombozu teşhisi konuldu ve oyuncunun süresiz olarak sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

calendar 24 Aralık 2025 12:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Whitmore, omzundaki ağrı nedeniyle Washington Wizards'ın son iki maçında forma giyememişti. ESPN'den Shams Charania'ya göre yapılan ileri tetkikler sonucunda genç oyuncunun omuz bölgesinde kan pıhtısı tespit edildi.

Whitmore, NBA kariyerinin ilk iki sezonunu Houston Rockets'ta geçirmişti. Ancak Houston'ın kadro yoğunluğu nedeniyle offseason döneminde Wizards'a, iki adet ikinci tur draft hakkı karşılığında takas edilmişti.


Bu sezon Washington formasıyla 21 maça çıkan Whitmore, maç başına 16.9 dakika süre alırken 9.2 sayı ortalaması yakaladı.

Son yıllarda ligde benzer sağlık sorunları yaşayan oyuncular arasında Victor Wembanyama, Damian Lillard, Ausar Thompson ve Brandon Ingram da yer alıyor. Bu oyuncular da kariyerlerinin farklı dönemlerinde kan pıhtısı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

