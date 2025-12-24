Real Madrid'de Vinicius için kapılar kapalı!

Real Madrid'de özellikle bu sezon geleceği sıkça tartışma konusu olan Vinicius Junior ile ilgili yeni bir gelişme gündeme geldi.



PEREZ BIRAKMAK İSTEMİYOR



Radio Marca'nın haberine göre, İspanyol devinin başkanı Florentino Perez, Vinicius Junior'un kesinlikle takımdan ayrılmasını istemiyor.



Perez'in, mümkün olan en kısa sürede Brezilyalı yıldız ile yeni sözleşme imzalamak istediği belirtildi.



REAL İLE SÖZLEŞMESİ



Vinicius Junior'un Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



BU SEZON PERFORMANSI



Real Madrid forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 8 asist yaptı.



