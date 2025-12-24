24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
1-1DA
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
15:30
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Real Madrid'de Vinicius için kapılar kapalı!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Vinicius Junior'un takımdan ayrılmasını istemiyor.

24 Aralık 2025 14:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago




Real Madrid'de özellikle bu sezon geleceği sıkça tartışma konusu olan Vinicius Junior ile ilgili yeni bir gelişme gündeme geldi.

PEREZ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Radio Marca'nın haberine göre, İspanyol devinin başkanı Florentino Perez, Vinicius Junior'un kesinlikle takımdan ayrılmasını istemiyor.

Perez'in, mümkün olan en kısa sürede Brezilyalı yıldız ile yeni sözleşme imzalamak istediği belirtildi.

REAL İLE SÖZLEŞMESİ

Vinicius Junior'un Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Real Madrid forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 8 asist yaptı.

  
