Samsunspor, Saikouba Jarjue ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı.



Kırmızı-beyazlılar, transfer stratejisi kapsamında sezon başında altyapı için denemeye aldığı genç oyuncu Saikouba Jarjue ile sözleşme imzalama kararı aldı.



Gelişim potansiyeliyle dikkat çeken Jarjue'nin, Samsunspor altyapısında yetiştirilerek ilerleyen süreçte A Takıma kazandırılması hedefleniyor.



Öte yandan genç futbolcunun sezon başında altyapı maçlarında forma giydiği, bunun yanı sıra A Takım ile de antrenmanlara çıktığı öğrenildi. Bu durum, teknik heyetin oyuncuya duyduğu güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. [Samsun Gazetesi]







