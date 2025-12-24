24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-081'
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
0-078'
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Samsunspor, Saikouba Jarjue ile sözleşme imzaladı

Samsunspor, altyapı için denediği genç futbolcu Saikouba Jarjue ile sözleşme imzalayarak geleceğe yönelik yatırım yaptı.

calendar 24 Aralık 2025 16:02
Haber: Sporx.com
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı.

Kırmızı-beyazlılar, transfer stratejisi kapsamında sezon başında altyapı için denemeye aldığı genç oyuncu Saikouba Jarjue ile sözleşme imzalama kararı aldı.

Gelişim potansiyeliyle dikkat çeken Jarjue'nin, Samsunspor altyapısında yetiştirilerek ilerleyen süreçte A Takıma kazandırılması hedefleniyor.

Öte yandan genç futbolcunun sezon başında altyapı maçlarında forma giydiği, bunun yanı sıra A Takım ile de antrenmanlara çıktığı öğrenildi. Bu durum, teknik heyetin oyuncuya duyduğu güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. [Samsun Gazetesi]

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
