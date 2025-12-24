PSV'den Joey Veerman için resmi açıklama!

PSV Eindhoven, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Joey Veerman ile ilgili kararını resmen açıkladı.



Hollanda ekibi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulüpte kalacağını duyururken, böylece Fenerbahçe cephesinde bir süredir devam eden transfer süreci de netlik kazandı.



Sarı-lacivertlilerin daha önce Joey Veerman ile prensip anlaşmasına vardığı ve transfer için PSV Eindhoven ile görüşmeler yürüttüğü öne sürülmüştü. Fenerbahçe'nin, Hollandalı futbolcu için 18 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği, ancak bu sürecin ardından görüşmeleri bir süreliğine askıya alındığı belirtilmişti.



Teknik direktör Domenico Tedesocu'nun Joey Veerman'ın transferine soğuk baktığı için Fenerbahçe'nin transferden vazgeçtiği öğrenildi.

Kararın açıklanmasının ardından Joey Veerman da kulüp kanallarından bir mesaj paylaştı. Hollandalı futbolcu,ifadelerini kullandı.PSV Eindhoven Futbol Direktörü Earnest Stewart ise kararın gerekçesini şu sözlerle açıkladı:Öte yandan Fenerbahçe'nin, Leon Goretzka ve Rocco Reitz'in yanı sıra adı gizli tutulan birkaç orta saha oyuncusuyla daha temas kurduğu, bu nedenle Joey Veerman transferinden vazgeçtiği iddia edildi.