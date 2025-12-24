24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
3-1
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
3-0
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

PSV'den Joey Veerman için resmi açıklama!

PSV, Fenerbahçe'nin gündemindeki Joey Veerman'ın takımda kaldığını açıkladı.

calendar 24 Aralık 2025 18:40 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 19:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
PSV'den Joey Veerman için resmi açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



PSV Eindhoven, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Joey Veerman ile ilgili kararını resmen açıkladı.

Hollanda ekibi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulüpte kalacağını duyururken, böylece Fenerbahçe cephesinde bir süredir devam eden transfer süreci de netlik kazandı.

Sarı-lacivertlilerin daha önce Joey Veerman ile prensip anlaşmasına vardığı ve transfer için PSV Eindhoven ile görüşmeler yürüttüğü öne sürülmüştü. Fenerbahçe'nin, Hollandalı futbolcu için 18 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği, ancak bu sürecin ardından görüşmeleri bir süreliğine askıya alındığı belirtilmişti.

Teknik direktör Domenico Tedesocu'nun Joey Veerman'ın transferine soğuk baktığı için Fenerbahçe'nin transferden vazgeçtiği öğrenildi.



VEERMAN: "YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Kararın açıklanmasının ardından Joey Veerman da kulüp kanallarından bir mesaj paylaştı. Hollandalı futbolcu, "Herkese 2025'in son günlerinde harika bir finali diliyorum. Yeni yıldan itibaren ise tüm oyuncu grubumuzla birlikte unutulmaz bir ikinci yarı geçirmek için her şeyimizi ortaya koyacağız. Yakında görüşmek üzere!" ifadelerini kullandı. 

EARNEST STEWART: "KULÜP İÇİNDE NETLİK SAĞLANDI"

PSV Eindhoven Futbol Direktörü Earnest Stewart ise kararın gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Joey, Peter Bosz'un takımında birçok açıdan çok önemli bir oyuncu. Hem sahada hem de saha dışında kalite, tecrübe ve liderlik getiriyor. Bu kararla kulüp içindeki herkes için netlik sağlamış olduk. Bu da bize huzur veriyor ve önümüzdeki aydan itibaren hedeflerimize tam odaklanma imkânı tanıyor. Çok başarılı bir ikinci yarı için birlikte var gücümüzle çalışacağız."

YENİ ADAYLAR GÜNDEMDE

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Leon Goretzka ve Rocco Reitz'in yanı sıra adı gizli tutulan birkaç orta saha oyuncusuyla daha temas kurduğu, bu nedenle Joey Veerman transferinden vazgeçtiği iddia edildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.