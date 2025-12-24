24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-081'
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
0-078'
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Sivasspor, devreyi 3 puanla kapatmak istiyor

Sivasspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, 1. Lig'de devreyi 3 puanla kapatmak istediklerini söyledi.

Sivasspor, devreyi 3 puanla kapatmak istiyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Bandırmaspor karşılaşmasını kazanarak devre arasına 3 puanla girmek istediklerini söyledi.

Altıparmak, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Alagöz Holding Iğdır FK deplasmanından bir puanla dönmenin güzel olduğunu ifade etti.

Söz konusu müsabakanın geride kaldığını belirten Altıparmak, "Önümüzde şimdi Bandırmaspor karşılaşması var. Bu maçı kazanıp ilk yarıyı 3 puanla bitirmek istiyoruz. Bütün çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz. Kazanarak devre arasına 3 puanla girmek istiyoruz." diye konuştu.


İkinci yarının daha zor geçeceğini vurgulayan Altıparmak, şunları kaydetti:

"Mevcut kadromuzla ilk yarıyı bitirmek zorundayız. Bütün oyuncularım da elinden gelenin en iyisini yapıyor. Çoğu takım bizim kadar pozisyona girmiyor ama maç kazanıyorlar. Öne geçtiğimiz maçlarda bir türlü skoru koruyamıyoruz. İkinci yarı açıkçası transfer yapmamız lazım. Yönetimimizle bunları konuştuk ama şu anda ilk yarıyı bu oyuncularımızla bitirmek istiyoruz. Zaten şu anda transfer çalışmalarıyla ilgili gerekli görüşmeleri yapıyoruz. İlk yarı bittikten sonra yönetim kurulumuz ile oturacağız, ilk yarıda neler yapılmış, neler olmuş, oyuncuların performansını, gidecek-kalacak oyuncuların durumuyla ilgili bir rapor sunacağız. Sonrasında ise transfer çalışmalarına başlayacağız. Muhakkak transfer yapmamız gerekiyor. Yönetimimizle bir görüşme yaptık. İnşallah transfer tahtamız açılacak. Transferlerimizi yapacağız."

Oyuncuları Emirhan Başyiğit'le ilgili çıkan transfer haberlerine de değinen Altıparmak, "Bu sadece bir iddia. Biz tabii ki oyuncularımızın Süper Lig'de, Avrupa'da forma giymesini istiyoruz. Emirhan da Süper Lig'i hak eden oyunculardan biri ama bu yönetimimizin tercihi. Bir oyuncunun değeri vardır, oyuncu değerini bulursa Emirhan dahil bütün oyuncularımızı verebiliriz." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
