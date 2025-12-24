Eyüpspor'da ayrılık: Svit Seslar

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'da Halil Akbunar'ın ayrılığının ardından bir ayrılık daha yaşandı.



Eyüpspor, 23 yaşındaki Slovenyalı futbolcu Svit Seslar ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Öte yandan Eyüpspor'da daha önce de Halil Akbunar ile yollar ayrılmıştı. Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz günlerde 2.Lig ekibi Bursaspor'a transfer olmuştu.Eyüpspor forması ile 36 maça çıkan Seslar, 4 gol 6 asistlik performans sergiledi.