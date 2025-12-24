24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
2-040'
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
1-043'
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Eyüpspor'da ayrılık: Svit Seslar

Süper Lig ekibi Eyüpspor, Slovenyalı orta saha oyuncusu Svit Seslar ile yollarını ayırdığını açıkladı.

calendar 24 Aralık 2025 17:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Eyüpspor'da ayrılık: Svit Seslar
Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'da Halil Akbunar'ın ayrılığının ardından bir ayrılık daha yaşandı.

Eyüpspor, 23 yaşındaki Slovenyalı futbolcu Svit Seslar ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol 1. Lig'de yaşadığımız şampiyonluktaki katkıları ve Trendyol Süper Lig'deki performansı için Svit Sešlar'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."



Öte yandan Eyüpspor'da daha önce de Halil Akbunar ile yollar ayrılmıştı. Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz günlerde 2.Lig ekibi Bursaspor'a transfer olmuştu.

PERFORMANSI

Eyüpspor forması ile 36 maça çıkan Seslar, 4 gol 6 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
