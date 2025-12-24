24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
3-1
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
3-0
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Fenerbahçe Opet'ten deplasmanda net galibiyet

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Emlak Konut'u 88-70 mağlup etti.

calendar 24 Aralık 2025 19:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Opet'ten deplasmanda net galibiyet
Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Emlak Konut'u 88-70 mağlup etti.
 
Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligde namağlup liderliğini sürdürürken, Emlak Konut ise 3 yenilgisini yaşadı.
 
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
 
Hakemler: Önder Yılmaz, Uğur Yüksel, Yasin Alkan
 
Emlak Konut: Ferda Yıldız, Thomas 19, Macaulay 24, Berfin Sertoğlu 7, Ndour 16, Ceren Akpınar 2, Holesinska 2, Melek Uzunoğlu
 
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 2, Williams 8, Alperi Onar 12, Rupert 20, Gustafson 12, McCovan 18, McBride 3, Allemand 3, Meltem Avcı Yılmaz 10, Olcay Çakır Turgut
 
1. Periyot: 23-29
 
Devre: 36-43
 
3. Periyot: 47-64
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
