Laia Moraes'ten Ederson için gelen tepkilere yanıt!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, karşılaşma sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir tartışma yaşandı.



Derbide, izinli olan Ederson'un yokluğunda kaleyi Tarık Çetin korudu. Maçın ardından bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Ederson'un izinli olmasıyla ilgili sosyal medyada sert yorumlarda bulundu. Yapılan yorumlardan birinde, "Ederson geri gelmesin, Brezilya'da kalsın" ifadeleri yer aldı.



EDERSON'UN EŞİNDEN YANIT!

Bu yorumların ardından Ederson'un eşi Laia Moraes, sosyal medya hesabından tepkilere yanıt verdi. Moraes, kendilerine yönelik eleştirilere tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:Tartışma bununla da sınırlı kalmadı. Bir başka taraftarın,şeklindeki yorumuna da Moraes aynı ifadelerle yanıt verdi.