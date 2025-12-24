Laia Moraes'ten Ederson için gelen tepkilere yanıt!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, karşılaşma sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir tartışma yaşandı.
Derbide, izinli olan Ederson'un yokluğunda kaleyi Tarık Çetin korudu. Maçın ardından bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Ederson'un izinli olmasıyla ilgili sosyal medyada sert yorumlarda bulundu. Yapılan yorumlardan birinde, "Ederson geri gelmesin, Brezilya'da kalsın" ifadeleri yer aldı.
EDERSON'UN EŞİNDEN YANIT!
Bu yorumların ardından Ederson'un eşi Laia Moraes, sosyal medya hesabından tepkilere yanıt verdi. Moraes, kendilerine yönelik eleştirilere tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Saygı istiyoruz. Talep edildiği şekilde tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve burada kimseden saygısızlık kabul etmeyeceğim. Burası benim Instagram hesabım; beni ve ailemi takip etmek isteyenler içindir. Bu, eşimin profesyonel hayatından ayrıdır. Sadece bizi iyi görmek isteyen ve hedeflerimize ulaşmamıza destek olanlar burada kalsın."
Tartışma bununla da sınırlı kalmadı. Bir başka taraftarın, "Takım burada onlarca eksikle derbide canını dişine taksın, siz orada aldığınız maaşa, gördüğünüz sevgiye ve ilgiye saygı duymadan tatilinizi rahat rahat yapın" şeklindeki yorumuna da Moraes aynı ifadelerle yanıt verdi.