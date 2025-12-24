24 Aralık
Diego Carlos için 5 milyon euro'luk iddia!

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Como'ya kiraladığı Diego Carlos'un bonservisinden 5 milyon euro bekliyor. İşte İtalyan basınındaki o haber...

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Como'ya kiralanan Diego Carlos, İtalya'da dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

3 MİLYON EURO'YA KİRALANDI

Fenerbahçe'ye geçen sezon devre arasında transfer edilen ve sarı-lacivertlilerde sadece 5 maça çıkmasının ardından 3 milyon euro bedelle Como'ya kiralanan Carlos, İtalyan ekibinde 11 maçta süre buldu. Diego Carlos, forma giydiği maçlarda başarılı performansıyla dikkat çekti.

Diego Carlos'un bu başarısının ardından İtalya'dan bonservis iddiası gündeme geldi.

5 MİLYON EURO


Tuttomercato'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Como ile sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından takıma geri dönecek 32 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istemiyor.

Fenerbahçe'nin Diego Carlos için devre arasında da gelebilecek teklifleri yeni transferler için değerlendirmeye açık olduğu ve Brezilyalı stoperden 5 milyon euro bonservis beklediği kaydedildi.

İtalyan basınındaki haberde, Como'nun oyuncuyu kadrosunda tutmak istemesi halinde Fenerbahçe ile görüşmelere başlaması gerektiğinin altı çizildi.

