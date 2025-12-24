24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
2-058'
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
3-1
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
3-0
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
1-057'
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

BOTAŞ, deplasmanda Beşiktaş BOA'yı mağlup etti!

BOTAŞ, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş BOA'yı 87-81 yendi.

calendar 24 Aralık 2025 21:26
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
BOTAŞ, deplasmanda Beşiktaş BOA'yı mağlup etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

BOTAŞ, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş BOA'yı 87-81 mağlup etti.

Bu sonuçla BOTAŞ ligdeki 6. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş BOA ise 6. yenilgisini yaşadı.

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena 

Hakemler: Orkun Yurttaş, Sertan Kırklar, Kadir Giray Esen

Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 11, Meltem Yıldızhan 14, Whitcomb 13, Fasaula 22, Toure 10, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Pelin Bilgiç 8, İlayda Güner

BOTAŞ: Bejedi 15, Tuba Poyraz 8, Selin Rachel Gül, Dantas 20, Williams 25, Ayşegül Günay Aladağ 9, Işılay Eğin 8, Serfa 2, Rana Uçar, Işık Su Güven, İdil Yeniçulha

1. Periyot: 28-28

Devre: 39-48

3. Periyot: 62-66

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.