BOTAŞ, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş BOA'yı 87-81 mağlup etti.
Bu sonuçla BOTAŞ ligdeki 6. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş BOA ise 6. yenilgisini yaşadı.
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler: Orkun Yurttaş, Sertan Kırklar, Kadir Giray Esen
Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 11, Meltem Yıldızhan 14, Whitcomb 13, Fasaula 22, Toure 10, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Pelin Bilgiç 8, İlayda Güner
BOTAŞ: Bejedi 15, Tuba Poyraz 8, Selin Rachel Gül, Dantas 20, Williams 25, Ayşegül Günay Aladağ 9, Işılay Eğin 8, Serfa 2, Rana Uçar, Işık Su Güven, İdil Yeniçulha
1. Periyot: 28-28
Devre: 39-48
3. Periyot: 62-66
BOTAŞ, deplasmanda Beşiktaş BOA'yı mağlup etti!
BOTAŞ, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş BOA'yı 87-81 yendi.
BOTAŞ, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş BOA'yı 87-81 mağlup etti.
