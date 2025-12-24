Karşıyaka Ferdi'yi Muşspor'a sattı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını şampiyonluk yarışında ikinci sırada tamamlayan Karşıyaka altyapı patentli sol bek oyuncusu Ferdi Burgaz'ı 4 milyon TL bonservis bedeliyle 2'nci Lig temsilcisi Muşspor'a sattı. Son haftalarda teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yıldızı barışmayıp takımdan ayrılmak isteyen 22 yaşındaki futbolcu kulübe bonservis kazandırarak gitti. Yeşil-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ferdi'yi 4 milyon TL bonservis ve 2 milyon TL civarında alacağını bırakması karşılığında Muşspor'a verdi. Muş geçen sezon Play-Off'ta Kaf-Kaf'ı eleyerek 2'nci Lig'e çıkmıştı. Karşıyaka'da ilk kez 2021'de forma giymeye başlayan Ferdi son 3 sezondur takımın değişilmezlerinden olmuştu. Geçen sezondan kadroda kalan tek as futbolcu olan Ferdi bu yıl ilk yarıda 10'u ilk 11'de 12 maçta oynadı.Devre arasında kampa gitmeyip İzmir'de çalışacak Karşıyaka iç transferde kaleci Bayram Kılıç ve golcü Selahattin Çankırlı'yla da yollarını ayırıyor. İki futbolcuya da kulüp aramaları için izin verildi. Sezon başında Ankaraspor'dan alınan Bayram hiç forma giymezken, Altınordu'dan gelen gurbetçi Selahattin 9 maçta sonradan oyuna dahil olup skor üretemedi. Ferdi'den gelecek bonservis geliriyle transfere yönelecek Karşıyaka gidenlerin yerine 3 transfer yapmayı planlıyor. Yeşil-kırmızılı ekip Erol'un bahis nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası alması nedeniyle stoper, Ferdi'nin yerine sol bek ve bir sol açık almayı planlıyor.Karşıyaka'da futbolda bahis soruşturmasında 10 Kasım'da liglerdeki 1024 isimle birlikte PFDK'ya sevkedilerek alt sınırdan 45'er gün ceza alan kaleci Tunay, stoper Hıdır, sağ bek Harun ve golcü Yasin'in cezaları yarın sona erecek. Yeşil-kırmızılıların 4 as oyuncusu ikinci yarının ilk haftasından itibaren resmi maçlarda forma giyebilecek. Bahis soruşturmasında 3'er ay ceza alan Mücahit ve Erhan'ın cezaları ise 10 Şubat'ta bitecek. Sezon başında 8 ay ceza alan Ömer Faruk'un Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraza da bu hafta cevap bekleniyor.