Şu anda serbest oyuncu konumunda olan ve yeni bir NBA fırsatı arayan Ben Simmons, geçici olarak odağını profesyonel balıkçılığa çevirmiş durumda.Basketbola geri dönme konusunda kararlı olan Simmons, henüz net bir NBA fırsatı oluşmadığı için bu süreçte farklı bir alana yöneldi.Andscape'ten Marc J. Spears'a verdiği röportajda, Simmons'ın Sport Fishing Championship (SFC) bünyesinde mücadele eden South Florida Sails adlı profesyonel spor balıkçılığı takımının kontrol sahibi operatörü ve çoğunluk hissedarı olduğu ortaya çıktı.2021 yılında kurulan SFC, ABD genelinde farklı eyaletlere yayılmış 16 profesyonel balıkçılık takımını bünyesinde barındırıyor. Simmons, bu organizasyonu "niş ama büyüyen bir spor" olarak tanımladı.diyen Simmons, sözlerini şöyle sürdürdü:Serbest oyuncu statüsünü koruyan Simmons, basketbolu tamamen bırakmayı düşünmediğini ve NBA'e geri dönme hedefinden vazgeçmediğini vurguladı.Bir dönem ligin en parlak yıldızlarından biri olarak gösterilen Avustralyalı oyuncu, özellikle sırt sakatlıkları nedeniyle ciddi bir düşüş yaşamış ve potansiyelinin tamamını sahaya yansıtmakta zorlanmıştı.Simmons, 2024-25 sezonunda Los Angeles Clippers formasıyla yalnızca 18 maça çıkmış, bu süreçte 2.9 sayı, 3.8 ribaund ve 3.1 asist ortalamaları yakalamıştı.Deneyimli oyuncu, Los Angeles'ta haftada altı gün günde çift idman yaparak basketbol, kuvvet ve rehabilitasyon çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Simmons, All-Star arasına doğru ligde yeni bir takım bulma konusunda umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.diyen Simmons, şu ifadeleri kullandı: