24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
1-1DA
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
15:30
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Ben Simmons, yeni bir profesyonel kariyerin peşinde: Balıkçılık

Şu anda serbest oyuncu konumunda olan ve yeni bir NBA fırsatı arayan Ben Simmons, geçici olarak odağını profesyonel balıkçılığa çevirmiş durumda.

24 Aralık 2025 12:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Basketbola geri dönme konusunda kararlı olan Simmons, henüz net bir NBA fırsatı oluşmadığı için bu süreçte farklı bir alana yöneldi.

Andscape'ten Marc J. Spears'a verdiği röportajda, Simmons'ın Sport Fishing Championship (SFC) bünyesinde mücadele eden South Florida Sails adlı profesyonel spor balıkçılığı takımının kontrol sahibi operatörü ve çoğunluk hissedarı olduğu ortaya çıktı.


2021 yılında kurulan SFC, ABD genelinde farklı eyaletlere yayılmış 16 profesyonel balıkçılık takımını bünyesinde barındırıyor. Simmons, bu organizasyonu "niş ama büyüyen bir spor" olarak tanımladı.

"Benim gözümde bu, balıkçılık için yeni Formula 1 gibi. Ya da balıkçılığın LIV Golf'ü," diyen Simmons, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu, ilk gerçek rekabetçi spor balıkçılığı ligi. 16 takımlık bir lig ve giderek büyüyor. Farklı turnuvalara katılıyoruz ve sezon sonunda bir şampiyon belirleniyor. Puanlama sistemi var. Beyaz marlin, mavi marlin, yelken balığı ve çizgili marlin avlıyorsunuz. Her biri için farklı puanlama sistemleri bulunuyor."

Serbest oyuncu statüsünü koruyan Simmons, basketbolu tamamen bırakmayı düşünmediğini ve NBA'e geri dönme hedefinden vazgeçmediğini vurguladı.

Bir dönem ligin en parlak yıldızlarından biri olarak gösterilen Avustralyalı oyuncu, özellikle sırt sakatlıkları nedeniyle ciddi bir düşüş yaşamış ve potansiyelinin tamamını sahaya yansıtmakta zorlanmıştı.

Simmons, 2024-25 sezonunda Los Angeles Clippers formasıyla yalnızca 18 maça çıkmış, bu süreçte 2.9 sayı, 3.8 ribaund ve 3.1 asist ortalamaları yakalamıştı.

Deneyimli oyuncu, Los Angeles'ta haftada altı gün günde çift idman yaparak basketbol, kuvvet ve rehabilitasyon çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Simmons, All-Star arasına doğru ligde yeni bir takım bulma konusunda umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

"Bunun sadece bir takıma girmekle ilgili olduğunu düşünmüyorum," diyen Simmons, şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda oynasam NBA'e uyum sağlarım, çünkü ne yapabildiğimi biliyorum. Ama oyuna elimden gelen her şeyi vermek istiyorum. Sadece sahada olmak için bir kontenjanı doldurmak bana bencilce geliyor. Bunu yapan oyuncular var ama bu işin doğası bu.

Ben şu an böyle bir zorunluluk içinde olmadığım için şanslıyım. En iyi seviyeme, fiziksel zirveme ulaşmak istiyorum. Aksi halde bunun bana bir faydası olmaz."

