24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-06'
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
0-03'
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Sarıkamış Cup Yarışları, Kars'ta devam ediyor

Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup Yarışları, Kars'ta devam etti.

calendar 24 Aralık 2025 14:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sarıkamış Cup Yarışları, Kars'ta devam ediyor
Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup Yarışları, Kars'taki Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sürüyor.

Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonunun (FIS) gerçekleştirdiği ve yarın tamamlanacak kayak sporunun en prestijli organizasyonlarından Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup'a katılan 21 farklı ülkeden 126 sporcu, bugün yapılan yarışlarda kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Teknik Kurul Başkanı Atınç Taşdemir, gazetecilere, federasyonun uluslararası ilk yarışına Sarıkamış'ta başladıklarını söyledi.


Doğal kristal karda, sarıçamlar arasında yarışmaların devam ettiğini belirten Taşdemir, "Yarışmalara kazasız, belasız devam ediyoruz. Milli takımımız bu mücadeleden iyi sonuçlar elde ediyor. Amacımız sezon başında performans alıp olimpiyatlara kadar çalışmalarımıza hız vermek." dedi.

FIS Erkek Milli Takımı'ndan Can Göydaş da çok iyi bir atmosferde yarıştıklarını belirterek, "Güzel bir rekabet var. Sarıçam ormanları içerisindeki güzel pistlerde, güzel rekabetle mücadelemizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bugün yapılan yarışlarda kadınlar kategorisinde Sıla Kara birinci, Alevnur Taşkent ikinci, Sabina Rejepova üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde ise Kamiljon Tukhtaev birinci, Samuel Todd Saunders ikinci, Medet Nazarov üçüncü oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
