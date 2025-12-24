24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
13:00
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
15:30
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Trabzonspor, son haftalarda daha fazla gol yedi

Trabzonspor, ligde son dönemde kalesini gole kapatamadı. Bordo-mavili takım, Süper Lig'in ilk yarısında kalesinde 20 gol gördü. Karadeniz ekibi, ilk 11 haftada 7, son 6 haftada ise 13 gole engel olamadı.

Trabzonspor, son haftalarda daha fazla gol yedi
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, son haftalarda kalesinde daha fazla gol gördü.

Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta rakiplerinin 20 golüne engel olamayan bordo-mavili takım, bu gollerin büyük bölümünü son haftalarda ağlarında gördü.

Sezonun ilk bölümünde savunmada daha iyi bir performans ortaya koyan Karadeniz ekibi, ligin ilk 11 haftasında kalesinde 7 gol görürken, son 6 haftasında ise 13 gole engel olamadı.


- Son 6 maçın hepsinde gol yedi

Trabzonspor, ligde son 6 maçın tamamında kalesini kapatamayarak 13 gol yedi.

En son ligin 11. haftasında Galatasaray deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen bordo-mavili takım, daha sonra Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Göztepe karşısında 1'er gol, Rams Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında 3'er, Gençlerbirliği maçında da 4 gol yedi.

Trabzonspor, Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ın kaleyi koruduğu ligin ilk 4 haftasında sadece 1 gol yedi.

Bordo-mavililer, bu dönemde Kocaelispor, Kasımpaşa ve Hesap.com Antalyaspor maçlarını 1-0 kazanırken, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

- Onana ile 13 maçta 19 gol

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılmasının ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Kamerunlu Andre Onana'ya kalesini teslim etti.

Ligin 5. haftasındaki Fenerbahçe maçından itibaren bordo-mavili takımın kalesini koruyan Onana, 13 karşılaşmada 19 gole engel olamadı.

Kamerunlu kalecinin görev yaptığı dönemde Karadeniz ekibi, kalesinde gördüğü gol ortalaması 1.46 oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
