Gençlerbirliği'nin vazgeçilmezi Goutas

Futbolcu Dakika Goutas 1530 Pereira 1440 Zuzek 1318 Thalisson 1269 Göktan Gürpüz 1193 Niang 1068 Tongya 1017 Dele-Bashiru 1011 Hanousek 978 Oğulcan Ülgün 878 Koita 806 Metehan Mimaroğlu 768





Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısında Gençlerbirliği'nde en fazla süreyi Yunan stoper Dimitris Goutas aldı.Dört yıl sonra Süper Lig'e dönen başkent ekibinde ilk devrenin vazgeçilmez oyuncusu, sezon başında Cardiff takımından transfer edilen Goutas oldu.Mücadeleci yapısıyla teknik heyet ve taraftarların gönlünü kazanan 31 yaşındaki Goutas, ligdeki 17 maçta da 90'ar dakika sahada kaldı.Başkent ekibinin Portekizli sağ beki Pedro Pereira da istikrarıyla dikkati çekti. Kart cezası nedeniyle sadece Galatasaray maçını kaçıran Pereira, 16 karşılaşmada 90'ar dakika forma giydi.Goutas (1530 dakika) ve Pereira'yı (1440 dakika), bir diğer savunma oyuncusu Zan Zuzek takip etti. Geçen sezon da başkent ekibinde oynayan Zuzek, sezonun ilk devresinde 15'i ilk 11'de olmak üzere 17 maçın tamamında şans bulurken 1318 dakika süre aldı.Ligin 17 haftalık ilk periyodunda Gençlerbirliği'nde 29 oyuncu görev yaptı. En fazla sahada kalan kırmızı-siyahlı futbolcular ise şunlar:Transfer edildiğinde kariyeriyle kırmızı-siyahlı taraftarları heyecanlandıran Henry Onyekuru, ilk devre beklentileri karşılayamadı.Kariyerinde Everton, Monaco, Galatasaray gibi önemli takımlarda forma giyen 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, 17 haftalık bölümde sadece 159 dakika süre buldu.Ligde sadece 2-2 biten Corendon Alanyaspor maçında ilk 11'de şans bulan Onyekuru, 46. dakikada yerini Metehan Mimaroğlu'na bıraktı.Takımına gol katkısı sağlayamayan Onyekuru, Gençlerbirliği'nin Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildiği maçta son dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.Ziraat Türkiye Kupası'nda Sipay Bodrum FK ile oynanan maça 11'de başlayan Nijeryalı futbolcu, verilen şansı iyi kullanamadı ve devre arasında teknik direktör tarafından oyundan alındı.Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'da 4 maça çıkan Onyekuru, Gençlerbirliği'ne kamp döneminin ardından transfer olmuştu.Süper Lig'e yükseldikten sonra birinci transfer ve tescil döneminde 18 futbolcuyla sözleşme imzalayan Gençlerbirliği'nde, yeni transferlerden Dal Varesanovic (155 dakika) ve Kevin Csoboth (45 dakika) da performanslarıyla beklentilerin altında kaldı.Ligin ilk yarısını 5 kırmızı kartla tamamlayan Gençlerbirliği, 17 haftalık bölümün en "hırçın" takımı oldu.Başkent temsilcisinde Brezilyalı stoper Thalisson 2 kırmızı kart görürken Nalepa, Koita ve Tongya da birer kez takımını eksik bıraktı.Gençlerbirliği'nin ardından en fazla kırmızı kart (4) Göztepe'ye çıktı.Kadro yapılanmasında geç kalınmasın da etkisiyle ilk 5 maçını kaybeden Gençlerbirliği, daha sonra toparlanarak küme düşme potasından çıkmayı başardı.Kırmızı-siyahlılar, sezonun ilk devresinde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Son 3 maçında 7 puan toplayan başkent temsilcisi, devre arasına 18 puanla 11. sırada girdi.Evinde daha iyi bir görüntü sergileyen Gençlerbirliği, iç saha performanslarına bakıldığında 13 puanla (4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet) 7. sırada yer aldı.Gençlerbirliği, sahasındaki son 3 lig maçını da kazandı. Başkent temsilcisi, TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyeti sonrası Eryaman Stadı'nda RAMS Başakşehir'i 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u da 4-3 mağlup etti.Sezonun ilk yarısında 21 gol atan Gençlerbirliği, kalesinde ise 24 gol gördü.Gençlerbirliği'nin en golcü ismi, fileleri 4 kez havalandıran orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün oldu.16 yaşındaki Furkan Ayaz dışında takımın tek forvet oyuncusu olan Niang 3 golde kaldı. Kanat oyuncuları Tongya ve Metehan Mimaroğlu 3'er, savunmada görev yapan Goutas ve Zuzek ile orta saha oyuncusu Koita ise 2'şer gol kaydetti.Gençlerbirliği, sezonun ilk yarısında başkan ve teknik direktör değişiklikleriyle de gündeme geldi.Geçen sezon Süper Lig'e yükselen takımın başında yer alan başkan Osman Sungur, yeni sezona kötü başlanmasının ve kulüpteki ekonomik sıkıntıların da etkisiyle 7 Ekim'de sağlık sorunları ve kişisel sebeplerden dolayı başkanlık görevini bıraktığını açıkladı.Osman Sungur'un istifasıyla boşalan başkanlık görevine, 8 Ekim'de yönetim kurulunda yapılan oylama sonucu Mehmet Kaya getirildi. Bunun üzerine genel kurul üyeleri, kulübü "seçimli olağanüstü genel kurul"a götürmek için imza kampanyası başlattı.Ligin 10. haftasında başkentte TÜMOSAN Konyaspor karşısında alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrılırken, 28 Ekim'de Volkan Demirel ile anlaşıldı.6 Aralık'ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yaşanan gerginlik sonrası mevcut başkan Mehmet Kaya, adaylıktan çekildi. Yaşanan bu gelişme üzerine salona gelerek seçime tek aday olarak giren Arda Çakmak, Gençlerbirliği'nin bu sezonki 3. başkanı oldu.Teknik direktör Volkan Demirel de başkan değişikliği gerekçesiyle 7 Aralık'taki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından görevinden istifa etti.Yeni yönetim, Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine kırmızı-siyahlı camiayı yakından bilen Metin Diyadin'i getirdi. Gençlerbirliği, Diyadin yönetiminde kupada Sipay Bodrum FK, ligde de Trabzonspor'u mağlup ederek 2'de 2 yaptı.