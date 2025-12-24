24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
13:00
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
15:30
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Augusto: "Fatih Tekke ile çalışmak şans"

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Felipe Augusto, kulübün dergisine açıklamalarda bulundu.

calendar 24 Aralık 2025 11:26
Trabzonspor'un Brezilyalı golcü oyuncusu Felipe Augusto, koşma ve mücadele etmenin en büyük karakteristik özelliği olduğunu, forma uğruna hem takım arkadaşları hem de taraftarlar için mücadele etmenin her zaman önceliği olduğunu belirtti.

Augusto, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, çocukken konsol oyunlarında Trabzonspor'u seçtiğini belirterek, "Bunu ilk söylediğimde insanların güldüğünü biliyorum ama bu söylediğim gerçekti. O yaşta oynarken sürekli Trabzonspor'dan teklif gelirdi ve ben de o takımda oynardım. Yıllar sonra, oyundaki gibi gerçek hayatta da teklif gelince şaşırdım ve 'bu tesadüf değilmiş, olması gereken şeyler oluyormuş' dedim." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da oynamanın kendisi için inanılmaz bir adım olduğunu vurgulayan Augusto, "Çok büyük bir mutluluk. Bu şehri, bu takımı temsil etmek ve taraftarlar için mücadele etmek çok önemli. Oyun konsollarından sonra gerçek hayatta da bu forma için oynamak gerçekten harika hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.


FATİH TEKKE AÇIKLAMASI

Augusto, teknik direktör Fatih Tekke ile çalışmasının kendisine neler kattığını yönelik, "Hocamız her konuşmasında, bu şehri ve buranın insanlarını tanıdığını söyler ve bize bu takım için oynamanın ne demek olduğunu anlatır. Kendisi bir hücum oyuncusu ve santrfor olduğu için onunla çalışmak benim adıma büyük bir zevk ve aynı zamanda çok önemli bir şans. Burada oynamış, büyük izler bırakmış, gol kralı olmuş ve insanların idolü olmuş biriyle aynı pozisyonda çalışmak büyük avantaj. Bir süre önce tesislerde yemek yerken, televizyonda hocamızın eski gollerini izliyorduk. Galatasaray'a ya da Fenerbahçe'ye attığı uzak köşeye giden inanılmaz bir kafa golü vardı. Hoca kendi gollerini izlediğimizi gördü, yanımıza geldi ve 'Size söylemiştim bu ligi tanıyorum, bu şehri tanıyorum diye!' diye takıldı. Gerçekten çok kaliteli golleri vardı. Onunla çalışmak bizim adımıza büyük bir ayrıcalık çünkü bize çok şey öğretiyor." görüşlerine yer verdi.

Brezilyalı futbolcu, oyun içinde sürekli hareketli ve mücadele eden bir görüntüsünün bulunmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten de koşmak ve mücadele etmek benim en büyük karakteristik özelliklerimden. Bu forma uğruna hem takım arkadaşlarım hem de taraftar uğruna mücadele edebilmek her zaman önceliğimdir. Bazen gol atabilir, asist yapabilirsiniz ama bunlar olmasa da her zaman mücadelenize takıma, arkadaşlarınıza katkıda bulunmanız lazım. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Santrfor, arkası, merkez ve sol tarafta oynuyorum. Görev alanım değişiyor ama her koşulda benden beklenen görevleri her zaman yerine getirmeye ve mücadele etmeye çalışırım. Bazen bu gollerle, bazen de kayarak aldığım bir topla oldu ama her zaman mücadele vererek oldu."

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
