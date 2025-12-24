24 Aralık
İşte Süper Lig'de ilk yarının penaltı raporu!

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında 16 takım en az bir kez penaltı noktasına giderken, Kayserispor ile Antalyaspor penaltı kullanmadı. Lehine en çok penaltı verilen takımlar beşer kezle Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gaziantep FK oldu.

İşte Süper Lig'de ilk yarının penaltı raporu!
Trendyol Süper Lig'e 17. hafta maçlarının ardından ara verilirken, bu bölümde hakemler 40 kez penaltı kararı verdi.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig'in ilk yarısında takımların kullandığı penaltı atışları ele alındı.

Ligde oynanan 17 haftalık periyotta hakemler 40 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltıların 31'i golle sonuçlandı, 9'unda ise top ağlarla buluşamadı. Ligdeki 16 takım, en az bir kez penaltı kullandı. Zecorner Kayserispor ile Hesap.com Antalyaspor ise ligin ilk yarısında penaltı kazanamadı.


Lehine en çok penaltı verilen takımlar Fenerbahçe, Trabzonspor ile Gaziantep FK oldu. Bu takımlar, ligin ilk yarısında beşer penaltı kullandı.

Birer kez penaltı kullanan Göztepe, Samsunspor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor da en az beyaz noktaya giden ekipler oldu.

- En başarılı penaltı istatistiği Onuachu'da

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, ligin ilk yarısında en başarılı penaltı performansına imza atan futbolcu oldu.

Gol krallığı yarışında RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov'un ardından ikinci sırada bulunan Nijeryalı santrfor, Süper Lig'de bu sezon 11 kez ağları sarstı. Onuachu, ligdeki gollerinin önemli bir kısmını ise penaltı atışlarından kaydetti. Tecrübeli oyuncu, kullandığı 4 penaltıda da topu ağlara gönderdi.

- En fazla penaltı kaçıran isim Talisca

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Talisca, ligin ilk yarısında 2 penaltı kaçırdı.

Brezilyalı oyuncu, ilk haftadaki Corendon Alanyaspor ile ikinci haftadaki Göztepe maçlarında kullandığı penaltılarda topu filelerle buluşturamadı.

Talisca, böylece ligin ilk 17 haftasında en fazla penaltı kaçıran isim oldu.



- Penaltıdan en fazla golü Eyüpspor yedi

ikas Eyüpspor, bu sezon Süper Lig'de penaltıdan en fazla gol yiyen ekip olarak öne çıktı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Eyüpspor'un aleyhine verilen 5 penaltının 5'i de golle sonuçlandı. Eyüpspor'dan sonra penaltıdan en fazla gol yiyen takımlar 4 golle Gaziantep FK ve 3 golle Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük oldu.

Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray ve Fenerbahçe ise bu sezon ligde penaltıdan hiç gol yemedi.

- Penaltı istatistikleri

Ligin ilk bölümündeki penaltı istatistikleri şöyle:


  Lehine Aleyhine
Takımlar Gol Kaçan Gol Kaçan
Fenerbahçe 3 2 - -
Gaziantep FK 3 2 4 1
Trabzonspor 5 - 1 -
Beşiktaş 2 2 1 -
Gençlerbirliği 2 1 3 -
Konyaspor 3 - 2 -
Fatih Karagümrük 1 1 3 1
Galatasaray 2 - - -
Alanyaspor 2 - 1 1
Kocaelispor 2 - 2 -
RAMS Başakşehir 2 - 2 1
Göztepe - 1 - 2
Samsunspor 1 - 1 -
Kasımpaşa 1 - - 1
Çaykur Rizespor 1 - 2 2
Eyüpspor 1 - 5 -
Antalyaspor - - 1 -
Kayserispor - - 3 -
Toplam 31 9 31 9
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
