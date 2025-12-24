24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
1-1DA
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
15:30
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
15:30
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Juan Mata: "Bu bir ayrıcalık"

Melbourne Victory forması giyen 37 yaşındaki Juan Mata, Avustralya temsilcisinde 9 maça çıktı ve 3 kez maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Mata, "Hala bu sporu seviyorum ve bu şekilde yaşamak bir ayrıcalık." dedi.

calendar 24 Aralık 2025 12:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Avustralya ekiplerinden Melbourne Victory forması giyen 37 yaşındaki Juan Mata, kariyerine başarılı bir şekilde devam ediyor.

MATA'NIN PERFORMANSI

Melbourne Victory forması altında bu sezon 9 maça çıkan İspanyol futbolcu, bu maçların 6'sına ilk 11'de başladı ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Mata, Avustralya'da 3 kez de maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Performansıyla ilgili konuşan deneyimli yıldız, "Hala bu sporu seviyorum. Her antrenmanda, her maçta... Bu şekilde yaşamak bir ayrıcalık. Futbol oynamayı ve bunu farklı ülkelerde, farklı kültürlerde yapabilmeyi seviyorum, bu bir şans ve ben bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum." dedi.

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA


Kulübün teknik direktörü Arthur Diles de takıma bu sezon katılan Mata'nın performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Diles, "Juan, ilk günden itibaren oynamaya devam etmek için arzusun bize gösterdi. Her şeye dikkat ediyor. Bizi sadece futbol açısından değil, insan olarak da daha iyi hale getiriyor. Soyunma odasındaki varlığı, bulaşıcı bir iyimserlik yayıyor. Ayrıca her gün biraz daha iyi olduğunu görüyorum." sözlerini sarf etti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
