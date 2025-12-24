Juan Mata: 'Bu bir ayrıcalık'

Avustralya ekiplerinden Melbourne Victory forması giyen 37 yaşındaki Juan Mata, kariyerine başarılı bir şekilde devam ediyor.
MATA'NIN PERFORMANSI
Melbourne Victory forması altında bu sezon 9 maça çıkan İspanyol futbolcu, bu maçların 6'sına ilk 11'de başladı ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Mata, Avustralya'da 3 kez de maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.
Performansıyla ilgili konuşan deneyimli yıldız, "Hala bu sporu seviyorum. Her antrenmanda, her maçta... Bu şekilde yaşamak bir ayrıcalık. Futbol oynamayı ve bunu farklı ülkelerde, farklı kültürlerde yapabilmeyi seviyorum, bu bir şans ve ben bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum." dedi.
TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA
Kulübün teknik direktörü Arthur Diles de takıma bu sezon katılan Mata'nın performansından memnun olduğunu dile getirdi.
Diles, "Juan, ilk günden itibaren oynamaya devam etmek için arzusun bize gösterdi. Her şeye dikkat ediyor. Bizi sadece futbol açısından değil, insan olarak da daha iyi hale getiriyor. Soyunma odasındaki varlığı, bulaşıcı bir iyimserlik yayıyor. Ayrıca her gün biraz daha iyi olduğunu görüyorum." sözlerini sarf etti.
