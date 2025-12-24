Juan Mata: 'Bu bir ayrıcalık'

Avustralya ekiplerinden Melbourne Victory forması giyen 37 yaşındaki Juan Mata, kariyerine başarılı bir şekilde devam ediyor.Melbourne Victory forması altında bu sezon 9 maça çıkan İspanyol futbolcu, bu maçların 6'sına ilk 11'de başladı ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Mata, Avustralya'da 3 kez de maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.Performansıyla ilgili konuşan deneyimli yıldız,dedi.Kulübün teknik direktörü Arthur Diles de takıma bu sezon katılan Mata'nın performansından memnun olduğunu dile getirdi.Diles,sözlerini sarf etti.