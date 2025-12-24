24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-080'
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
0-077'
24 Aralık
Cezayir-Sudan
18:00
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Galatasaray Çağdaş Faktoring, seriyi sürdürdü

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda OGM Ormanspor'u 67-63 yendi ve ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti.

24 Aralık 2025 15:56
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray Çağdaş Faktoring, seriyi sürdürdü




Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda OGM Ormanspor'u 67-63 yendi.

Ligde bu sezon Galatasaray 9'uncu galibiyetini elde ederken, OGM Ormanspor 9'uncu mağlubiyetini yaşadı.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Oğuzhan Güzel, Süleyman Tepe

OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 5, Duygu Özen 2, Kübra Erat 16, Shields 19, Fraser 14, Damla Gezgin 7, Yaren Düzcü, Banu Şimşek

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 4, Oblak 11, Ayşe Cora Yamaner 2, Juhasz 25, Elif Bayram, Williams 15, Sude Yılmaz 3, Gökşen Fitik, Derin Erdoğan 5, Kuier 2, Sehernaz Çidal

1. Periyot: 19-18

Devre: 39-34

3. Periyot: 50-46

