Fenerbahçe'den yaşananlar için canlı yayında açıklama!

gündeme dair son gelişmelerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: "Sabah saatlerinde başkanımızın test sonuçları açıklandı. Sonrasında başkanımız daha bağımsız yerde test verdi ve kulübe döndü. Ziyaretçileri oldu. Akşamüstü saatlerinde kulüp binasında başkanımız gözaltına alındı. Emniyet yetkililer geldi ve başkanımızı gözaltına aldılar. Şahsi ve kulüp avukatlarıyla birlikte başkanımız gitti. Süreci takip ediyoruz. Adalete güvenimiz tam. Fenerbahçe olarak bu süreçten güçlenerek çıkacağız." Fenerbahçe ve yönetim olarak adalete güvenimiz ve inancımız tam. Hakikatin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Fenerbahçe olarak bu süreçten güçlenerek çıkacağız." Taraftarlara verdikleri destek için teşekkür ederiz, başkanımız adına da teşekkür ederiz. Biz adalete inanıyoruz. Fenerbahçe olarak adalete inanıyoruz. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inancımız sonsuz."





"BU TESTİN TEKRARINI İSTEYECEĞİZ"





Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Murat Emanetoğlu: "Çok üzgünüz, yönetim olarak buradayız ve başkanımızla birlikteyiz. Adli süreci takip ediyoruz. Başkanımız hayatında böyle bir maddeyi görmediğini söyledi. Ayrıca yaşam biçiminde gençlerin kötü alışkanlıklara yönelmemesi için başkanımızın birçok yaptığı ve devletimize bağışladığı pek çok spor tesisi var. Acaba testte 'Yalancı pozitiflik durumu var mı?' diye soru işareti bizlerde oluştu. Uzmanlardan görüşler aldık. Rapor bizle paylaşıldı.



İdrar, kan ve tırnak testi negatif çıktı. Sadece saç testi pozitif çıktı. Sadece bir pozitif, yalancı pozitifi olarak değerlendirilebilir. İlaçlar, bitkisel çaylar, kulak burun boğaz ve diş operasyonlarında lokal anestezi gibi şeyler yalancı pozitifliğe yol açabilir. Bir de bulaş durumunda olabilir. Bunu kullanmış biriyle temas olabilir. Burada çok kişi ziyarete geliyor, yanak yanağa temas oluyor. Testin yapıldığı ortamda ve cihazda, bir önceki kişiden alınan örnekler nedeniyle sonuç yanıltabiliyor. Saptanan miktarın alt limitleri var. Bunları hukukçularımız değerlendirecek.



Başkanımız hayatında görmediği ve kullanmadığı bir şey için ilk uçakla buraya geldi. Bu görmediği ve kullanmadığı madde için Adli Tıp'ta testin tekrarını istedi. Ayrıca bu testi başka nerede yapabilme imkanı olduğunu istemiştir. Biz de araştırdık ve yardımcı olduk. Adli Tıp'ta bu testin tekrarını isteyeceğiz."







"BİZ BAŞKANIMIZA GÜVENİYORUZ"





Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Murat Emanetoğlu: "Bu kadar ısrarla bu testi yaptırmak isteyen birinin geçmişinde böyle bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Biz başkanımıza güveniyoruz."







SALAR'DAN TARAFTARLARA AÇIKLAMA



Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, stadın etrafında toplanan taraftarlara konuşma yaptı.



"Adli bir süreç. Haklılığımıza inanıyoruz, adalete güveniyoruz. Siz de süreci itidalli takip edin. Haklıyken, haksız duruma düşmeyelim. merak etmeyin, sorumluluğumuzun bilincindeyiz.



Başkanımızın suçsuzluğuna inanıyoruz ve onu savunacağız. Camia olarak bu süreci daha güçlenerek tamamlanacağız."








