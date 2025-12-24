Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran haberi için açıklama

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kendisi ve Sadettin Saran ile ilgili çıkan haberin ardından açıklama yaptı.
Yıldırım, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:
"Odatv isimli internet sitesinde yer alan bir haberin içerisinde, "Aziz Yıldırım cephesi Saran'a çağrı yaptı: "Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin…" şeklinde yalan bir haber almaktadır.
Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım.
Ne benden ne de bana yakın olan insanlardan mevcut başkan ya da yönetime böyle bir çağrı yapılmamıştır. Tamamen hayal ürünü olan bu ve bu tip haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."
